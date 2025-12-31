Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Countdown 2026 tại Huế diễn ra ở quảng trường mới với sức chứa 10.000 người

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
31/12/2025 14:08 GMT+7

Khác với mọi năm, chương trình Countdown tết dương lịch 2026 được TP.Huế tổ chức ở một địa điểm mới - Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế. Đây là công trình vừa được đi vào hoạt động phần hạ tầng kỹ thuật, với mức đầu tư gần 200 tỉ đồng trên khu đất vàng TP.Huế.

Trưa 31.12, không khí chuẩn bị cho chương trình Countdown tết dương lịch 2026 (diễn ra đêm nay 31.12) rất sôi động. Năm nay, chương trình "Hue Countdown 2026" mang chủ đề "Tết tưng bừng – Mừng gắn kết", diễn ra tại Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, một địa điểm hoàn toàn mới.

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 1.

Toàn cảnh quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, địa điểm diễn ra chương trình Hue Countdown 2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quảng trường được công từ tháng 7.2024, với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, đến nay đã hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, đủ đáp ứng tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngoài trời.

Dự án được triển khai trên khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, nay là P.Vỹ Dạ, nằm tại vị trí trung tâm, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch như Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San nên rất thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt, với diện tích rộng hơn 7 ha, vị trí này đảm bảo sức chứa rất lớn, dự kiến có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời.

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 2.

Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế tọa lạc tại vị trí đắc địa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 3.

Nhân viên sự kiện khẩn trương chuẩn bị cho chương trình tối nay

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 4.

Quảng trường này có sức chứa lên đến 10.000 người

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 5.

Các vị trí trồng cỏ được phủ bạt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế diễn ra tại địa điểm mới tinh: Sức chứa 10.000 người- Ảnh 6.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình tổng duyệt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế sẽ là bức tranh âm nhạc đa sắc màu, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ như: Đông Nhi, Khắc Việt, Will, Xuân Định K.Y, nhóm 7dnight cùng DJ Huy DX và MC Hoàng Phi. Đáng chú ý, khoảnh khắc cao đếm ngược chào năm mới 2026 sẽ kết hợp màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Tin liên quan

HIEUTHUHAI cùng DJ quốc tế khuấy động countdown chào năm mới tại Nha Trang

HIEUTHUHAI cùng DJ quốc tế khuấy động countdown chào năm mới tại Nha Trang

Rapper HIEUTHUHAI và bộ đôi DJ quốc tế W&W sẽ khuấy động đêm countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang (Khánh Hòa) với những set nhạc EDM sôi động cùng màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Khám phá thêm chủ đề

countdown Tết dương lịch Chào năm mới 2026 TP.Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận