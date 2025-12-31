Countdown 2026 tại Huế diễn ra ở quảng trường mới với sức chứa 10.000 người

Trưa 31.12, không khí chuẩn bị cho chương trình Countdown tết dương lịch 2026 (diễn ra đêm nay 31.12) rất sôi động. Năm nay, chương trình "Hue Countdown 2026" mang chủ đề "Tết tưng bừng – Mừng gắn kết", diễn ra tại Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, một địa điểm hoàn toàn mới.

Toàn cảnh quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế, địa điểm diễn ra chương trình Hue Countdown 2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quảng trường được công từ tháng 7.2024, với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, đến nay đã hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, đủ đáp ứng tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngoài trời.

Dự án được triển khai trên khu đất Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, nay là P.Vỹ Dạ, nằm tại vị trí trung tâm, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch như Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San nên rất thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt, với diện tích rộng hơn 7 ha, vị trí này đảm bảo sức chứa rất lớn, dự kiến có thể đón 10.000 người tại khuôn viên ngoài trời.

Quảng trường Văn hóa thể thao TP.Huế tọa lạc tại vị trí đắc địa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhân viên sự kiện khẩn trương chuẩn bị cho chương trình tối nay ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quảng trường này có sức chứa lên đến 10.000 người ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các vị trí trồng cỏ được phủ bạt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các nghệ sĩ tham gia chương trình tổng duyệt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Countdown 2026 tại Huế sẽ là bức tranh âm nhạc đa sắc màu, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ như: Đông Nhi, Khắc Việt, Will, Xuân Định K.Y, nhóm 7dnight cùng DJ Huy DX và MC Hoàng Phi. Đáng chú ý, khoảnh khắc cao đếm ngược chào năm mới 2026 sẽ kết hợp màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.