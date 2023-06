Trong tháng 6 sẽ công bố chuyển dịch Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Ngày 14.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết dự kiến trong tháng 6 này sẽ công bố chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B. Hiện trong nước đã kiểm soát được dịch Covid-19, đảm bảo đủ điều kiện chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Trong 5 tháng đầu năm nay cả nước ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hằng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với năm 2021, giảm 48 lần so với năm 2022); 20 ca tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%; năm 2022 là 0,1%). Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19. Hiện nay, tỷ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn; tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B.



Trước đó, ngày 3.6.2023, tại phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thống nhất đủ điều kiện chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự thành công trong phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Cùng ngày, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế tỉnh này tiếp tục hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19. Trường hợp không thể hoàn trả, sẽ nộp ngân sách nhà nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối tượng được hoàn trả là cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 trong khoảng thời gian từ 1.7 - 9.11.2021.

Theo đó, trong thời gian trên, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Kon Tum đã thu phí xét nghiệm Covid-19 cao hơn so với mức giá mua kit xét nghiệm theo kết quả đấu thầu. Cụ thể, Kon Tum mua 16 loại kit test với giá dao động từ 72.000 - 198.000 đồng/test nhưng các đơn vị thực hiện xét nghiệm thu 238.000 đồng/lần. Tổng số tiền chênh lệch là hơn 5,6 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Kon Tum, tính đến hết ngày 30.4.2023, đã hoàn trả được số tiền hơn 456 triệu đồng. Về số tiền 5,2 tỉ đồng còn lại, theo Sở Y tế Kon Tum, do người tham gia dịch vụ xét nghiệm là doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh liên quan đến vận tải hàng hóa ngoài tỉnh chiếm từ 90 - 95% nên gặp khó khăn trong việc liên lạc để hoàn trả.