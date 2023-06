Bệnh nhân Covid-19 sẽ cùng chi trả chi phí điều trị

Chiều 14.6, tại buổi toạ đàm truyền thông về công tác y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, dự kiến trong tháng 6 này sẽ công bố chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Covid-19 được chuyển sang bệnh nhóm B T.N

Hiện trong nước đã kiểm soát được dịch Covid-19 đảm bảo đủ điều kiện chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022); ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19.

Hiện nay, tỷ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn; tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B. Số liều vắc xin Covid-19 đã tiêm/100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới.

Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

Đến nay, tổng số liều vắc xin Covid-19 đã tiêm là hơn 266 triệu. Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,0%; tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,3%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,6%.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam, đối chiếu các quy định của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và theo khuyến cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế đã đề xuất điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, các bệnh nhân Covid-19 có bảo hiểm y tế khi điều trị sẽ do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Theo đó, bệnh nhân Covid-19 sẽ cùng chi trả theo quy định thay vì được nhà nước chi trả toàn bộ khi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A.