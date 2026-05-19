Trồng tre Đằng Ngà, tre Mạnh Tông nhân ngày sinh nhật Bác Hồ

Nam Long
19/05/2026 14:17 GMT+7

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, chương trình 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' được phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường.

Ngày 19.5, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, UBND xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Quang cảnh buổi lễ "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang cho biết phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan nông thôn mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu. Hoạt động này cũng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Cái Ngang ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Các đại biểu trồng tre Đằng Ngà và tre Mạnh Tông

Trong khuôn khổ chương trình, địa phương triển khai kế hoạch trồng và chăm sóc hơn 1.550 cây xanh các loại cùng 350 cây tre tại các tuyến đường thuộc ấp 4A, ấp Cây Điều, ấp 5A và khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang. Qua đó góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo mỹ quan nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh

Đặc biệt, chương trình nhận được sự đồng hành của Quỹ phát triển Tre Việt thông qua hoạt động hỗ trợ hàng trăm cây tre giống, gồm tre Đằng Ngà và tre Mạnh Tông. Đây là những giống tre có giá trị về môi trường, cảnh quan và giáo dục truyền thống lịch sử; đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân đã đồng loạt ra quân thực hiện trồng cây tại các khu vực, cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh và phát triển bền vững cho địa phương.

sinh nhật Bác Tre mạnh tông Tết trồng cây Hồ Chí Minh Vĩnh Long tre Đằng Ngà kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
