Troye Sivan khiến người nghe 'mất cảnh giác' với album 'Something to Give Each Other'

Something to Give Each Other được xem là album đầy đủ đầu tiên của chàng ca sĩ người Úc Troye Sivan sau 5 năm kể từ Bloom, và ngay lập tức được các trang đánh giá âm nhạc Âu Mỹ tung hô hết lời với hàng loạt "mỹ từ", như "giọng ca 28 tuổi lấp đầy lỗ tai của bạn". Vậy điều gì khiến cho album mới của chàng ca sĩ trẻ này gây chú ý đến vậy?

Giọng ca 28 tuổi Troye Sivan thể hiện nhiều chủ đề về tình ái, sự nổi loạn đậm đặc trong album mới T.L

Đầu tiên, phải kể đến, với album phòng thu này, Troye Sivan đã mang người nghe từ trong không gian đơn độc ra không gian rộng lớn hơn, đó là không gian của sàn nhảy, vũ điệu và đám đông điên loạn. Các chủ đề khoái lạc, tình yêu và mất mát được Troye Sivan đào sâu hơn, cùng phong cách âm nhạc điện tử đầy cuốn hút đã khiến cho album tạo được sự riêng biệt so với các sản phẩm âm nhạc trước.

Something to Give Each Other gồm 10 ca khúc, mỗi bài như một lát cắt về cảm xúc mà Troye Sivan gửi đến người nghe. Trong đó, đĩa đơn Rush là ca khúc có thứ hạng nghe trên Spotify cao nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của anh, thu về hơn 215 triệu lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu. Rush, cùng với các bài Silly, Can’t Go Back, Baby có lời khá "bạo", được đánh giá cao trong album về phần nhạc.

Song điều làm nên sự thành công của Something to Give Each Other không dừng lại ở phần nhạc độc đáo mà còn nằm ở chất giọng mềm đầy quyến rũ của Troye Sivan. Giọng hát là lợi thế của giọng ca sinh năm 1995. Và ở album này, giọng ca của anh vừa ấm, vừa nhẹ nhàng, nhiều lúc như buông lơi, lả lướt, điều mà trang đánh giá âm nhạc Clash nhận xét là dễ khiến khán giả "mất cảnh giác", bị cuốn vào lúc nào không hay.

Troye Sivan là nghệ sĩ đa tài. Ngoài sự trở lại đầy ngoạn mục trong âm nhạc lần này, anh còn ghi dấu với hàng loạt hoạt động nghệ thuật khác như lồng tiếng cho phim hoạt hình Trolls Band Together (2023), đóng phim truyền hình The Idol (2023). Trình làng làng nhạc rất sớm và gần như ngay lập tức thành công cũng rất sớm (trước 21 tuổi), Troye Sivan hiện đang cho thấy sức bật đáng nể của anh ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.