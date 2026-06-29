Trụ sắt trước đường hầm chui bị đổ

Bạn đọc phản ánh cổng trụ sắt giới hạn chiều cao hầm chui gần giao lộ song hành xa lộ Hà Nội - Hoàng Hữu Nam, hướng từ TP.HCM đi TP.Đồng Nai, đoạn gần Bến xe Miền Đông mới, P.Long Bình (trước đây thuộc P.Long Bình, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị hư hỏng, nằm bên đường.

Cổng trụ sắt giới hạn chiều cao hầm chui gần giao lộ song hành xa lộ Hà Nội - Hoàng Hữu Nam bị hư hỏng ảnh: Trương Thuận

Người dân trong khu vực cho biết cổng trụ sắt bị xe tải tông hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa. Việc trụ sắt giới hạn chiều cao không còn hoạt động khiến các xe có chiều cao vượt mức quy định có thể lưu thông vào hầm chui, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo an toàn.