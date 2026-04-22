'Trừ tà' suốt đêm khiến hai cha con tử vong, 5 người lãnh án tù

Ngày 22.4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án "trừ tà" mê tín dị đoan làm 2 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thuận (trước đây là xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) từng gây rúng động dư luận.

HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Mai Văn Hậu (40 tuổi), Mai Thị Lành (48 tuổi), Mai Trọng Hiếu (34 tuổi), Nguyễn Minh Trí (23 tuổi) và Mai Văn Thảo (28 tuổi) từ 7 đến 10 năm tù về tội giết người. Riêng bị cáo Mai Văn Thảo phải chấp hành thêm 9 năm tù do liên quan đến các tội về ma túy trước đó.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ẢNH: H.N

Hai người được xác định là chủ mưu trong vụ việc là Mai Thị Nhớ và Mai Thị Tuyền không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do được kết luận mắc bệnh tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Gia đình các bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại hơn 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ tháng 10.2023, khi bà Nhớ cho rằng người cha đã mất "nhập hồn" vào mình và yêu cầu gia đình tổ chức lễ "xá tội". Tin theo, bà Bé tập hợp 21 người thân về nhà làm lễ, trong đó có anh Mai Trọng Trung và con trai là cháu Đặng Trọng Quí.

Trong quá trình thực hiện nghi lễ, Nhớ và Tuyền liên tục cho rằng có "quỷ nhập", yêu cầu mọi người trùm chăn kín để "trừ tà". Hai người này chỉ định anh Trung bị nhập, sau đó cùng các bị cáo khác khống chế nạn nhân, đổ rượu, trà vào miệng, dùng nhang đang cháy hơ lên cơ thể, trùm chăn rồi đánh đập nhằm "đuổi quỷ".

Hành vi bạo lực kéo dài liên tục trong nhiều giờ, lặp đi lặp lại suốt đêm. Khi anh Trung không còn phản kháng, nhóm người vẫn tiếp tục thực hiện các nghi thức tương tự với những người khác bị cho là "bị nhập".

Đến sáng hôm sau, nghi lễ tiếp tục với mức độ ngày lúc càng nghiêm trọng. Cháu Quí cũng bị cho là "quỷ nhập" và bị hành hạ tương tự. Khi hai cha con bất động, nhóm người mới phát hiện sự việc bất thường, tiến hành sơ cứu và trình báo công an. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó do ngạt thở, đa chấn thương, bỏng và gãy răng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xuất phát từ mê tín dị đoan nhưng đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng kiệt sức phải nhập viện cấp cứu do bị ép tham gia nghi lễ kéo dài, không ăn uống và không được sử dụng điện thoại trong suốt thời gian diễn ra vụ việc.