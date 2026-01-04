Trưa 4.1, Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn đi vào Vành đai 3 trên cao

Trưa 4.1, Sở Xây dựng Hà Nội phát đi thông báo về việc cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao QL5 (cũ) và ngược lại.

Theo phương án điều chỉnh, thời gian cấm áp dụng từ 12 - 24 giờ ngày 4.1, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Dương lịch 2026.

Sơ đồ hướng dẫn phân luồng giao thông khi cấm xe tải trên 10 tấn đi vào Vành đai 3 trên cao ẢNH: SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Phương án điều tiết, phân luồng giao thông được triển khai khi cấm phương tiện như sau:

Đối với hướng đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại: từ nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Đối với hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại: từ nút giao Liêm Tuyền → QL21B → đường tỉnh 499 → nút giao cao tốc Thái Bình – Hưng Yên → cao tốc Thái Bình – Hưng Yên → cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 – cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.

Đối với hướng cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại: phân luồng tại chỗ từ nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 (cũ) → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).

Khi phân luồng từ xa sẽ áp dụng tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL18 → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL32).

Vành đai 3 lâm vào cảnh ùn tắc chiều 3.1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Đối với hướng QL32 đi các hướng đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang được phân luồng cụ thể như sau:

Đi đại lộ Thăng Long: từ QL32 → QL21A hoặc đường tỉnh 419 hoặc đường tỉnh 421, đường tỉnh 422 hoặc đường tỉnh 70 (các phương tiện có 5 lựa chọn tuyến đường để lưu thông).

Từ đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân: từ nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Đối với phương tiện đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang, khi phân luồng tại chỗ sẽ di chuyển theo hướng: nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 (cũ) → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).

Phân luồng từ xa từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL2C → QL2A → QL23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5.

Ngoài ra các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại theo các hướng:

Hướng đi đại lộ Thăng Long, QL32: từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi đại lộ Thăng Long, QL32.

Hướng đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: tại cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tại cao tốc Hà Nội - Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5 (cũ).

Kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (1 - 4.1). Tại Hà Nội, từ chiều 3.1 đã xuất hiện tình trạng người dân quyết định quay trở lại thành phố sớm, khiến đường Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn tắc.