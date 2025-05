Trưa nắng, đang bốc hàng thì người tài xế rơi vào hôn mê

Đồng nghiệp liền nhanh chóng đưa anh L. đến Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi để cấp cứu. Tại đây, anh L. đã rơi vào tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn hô hấp. Sau khi hồi sức thành công, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi đã nhanh chóng báo động đỏ liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

Ngay khi nhận được báo động từ Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi, ê kíp các bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đã lên kế hoạch đón nhận bệnh nhân một cách nhanh chóng và tiến hành can thiệp kịp thời.

Người bệnh lập tức người bệnh được chuyển vào phòng cathlab để tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành. Kết quả ghi nhận anh L. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới thất phải giờ thứ 6, biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp đã hồi sức thành công.

Bác sĩ thăm khám, chụp hình kỷ niệm với bệnh nhân ẢNH: X.A

Ngày 24.5, bác sĩ Nguyễn Quốc Trí, Khoa Can thiệp tim mạch, cho biết trong lúc thực hiện chụp và can thiệp động mạch vành, nhận thấy đây là một tình trạng đặc biệt vì kết quả chụp cho thấy bệnh nhân có nhiều huyết khối trong lòng mạch vành nên ê kíp can thiệp tiến hành hút huyết khối, sau đó đặt 3 stent vào động mạch vành phải, tái thông mạch máu thành công.

Tuy nhiên, bệnh nhân L. còn phải đối mặt nhiều vấn đề về tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là tổn thương não sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Vì thế, sau khi can thiệp đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim thành công, ê kíp đã phối hợp cùng các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực tiến hành kiểm soát thân nhiệt để bảo vệ tế bào não cho người bệnh.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe bệnh nhân L. giờ đây đã hồi phục hoàn toàn sau 10 ngày được các bác sĩ tích cực theo dõi chăm sóc. Hiện tại, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, đi đứng và trở lại sinh hoạt bình thường.

Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Bác sĩ Trí cho biết, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là nhóm bệnh nhân bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá kéo dài...

Việc quan trọng nhất khi thấy một người bị nhồi máu cơ tim là gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện nhanh chóng, vì thời gian vàng điều trị càng sớm càng có ý nghĩa sống còn giúp tăng cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh.

"Để tránh nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, hạn chế rượu bia và các chất kích thích gây hại cho sức khỏe. Điều quan trọng hơn hết là người dân cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm từ 1 - 2 lần để sớm phát hiện các yếu tố nguy cơ cũng như có giải pháp phòng bệnh hiệu quả", bác sĩ Trí khuyến cáo.