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Thế giới

Trực thăng quân sự Pakistan rơi ở Kashmir, 22 quân nhân thiệt mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/06/2026 08:25 GMT+7

Hãng AP ngày 11.6 đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 22 quân nhân trên chiếc trực thăng quân sự của Pakistan bị rơi ở vùng Kashmir.

Ngay trong ngày 11.6, một tang lễ tập thể với 22 chiếc quan tài phủ quốc kỳ Pakistan đã được cử hành trang trọng. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ và quân đội cấp cao.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10.6 tại thành phố Muzaffarabad ở vùng địa phận do Pakistan kiểm soát một phần tại Kashmir. Nguyên nhân ban đầu được cho là lỗi kỹ thuật sau khi trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan cất cánh. Giới chức xác nhận không ai sống sót sau vụ tai nạn.

22 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự Pakistan - Ảnh 1.

Nhiều sĩ quan quân đội và người dân Pakistan ngày 11.6 dự tang lễ các quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

ẢNH: AP

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời tri ân đến các quân nhân.

Theo các nguồn tin, lực lượng quân nhân này gặp nạn khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Động thái này diễn ra sau khi "Ủy ban Hành động chung Awami" - một liên minh gồm nhiều nhóm vừa bị chính quyền cấm hoạt động - kêu gọi tuần hành quy mô lớn tại Muzaffarabad. Dù vậy, nhà chức trách khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa cuộc biểu tình và vụ rơi máy bay.

Vào tháng 9.2025, một vụ việc tương tự xảy ra khi trực thăng quân sự Pakistan thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ đã rơi ở khu vực phía bắc Pakistan, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên trên máy bay thiệt mạng.

Thời gian qua, Pakistan đã phải tăng cường triển khai lực lượng an ninh trên khắp vùng Kashmir. Căng thẳng tại khu vực này leo thang kể từ cuối tuần trước, đặc biệt sau khi các thành viên của một nhóm bất hợp pháp tổ chức tấn công vào lực lượng chức năng, khiến 4 cảnh sát thiệt mạng.

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Hãng AP ngày 10.6 đưa tin một trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan đã rơi do lỗi kỹ thuật tại khu vực Kashmir, khiến toàn bộ thành viên trên máy bay thiệt mạng.

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