Trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, giúp được gì cho người dân?

Bộ Công an và Bộ Tư pháp vừa diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 2 bộ về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) chia sẻ về sự cần thiết xây dựng chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Bởi hiện nay bộ luật tố tụng Hình sự, luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã có nhiều quy định mới về bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý.

Cạnh đó, luật Trợ giúp pháp lý cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp, tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an BTP

Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) xây dựng chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự nhằm tăng cường phối hợp trong việc tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ kịp thời ngay tại giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự.

Nội dung cơ bản của dự thảo chương trình gồm phạm vi thực hiện, hình thức trực, nhân lực thực hiện, cơ chế tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý và nhiệm vụ của người trực, người hỗ trợ trực, trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức thực hiện.

Theo đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, việc ký kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự đã thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thiết thực của 2 bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người được trợ giúp pháp lý.

Sự tham gia sớm của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra các vụ án hình sự giúp người bị buộc tội, người bị kiến nghị khởi tố yên tâm hơn, hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần giúp các điều tra viên điều tra vụ án được khách quan, nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long BTP

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bổ sung thêm, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp chuyển đến Trung tâm trợ giúp pháp lý tăng dần qua từng năm. Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an trong hướng dẫn, chỉ đạo công an các cấp phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đầy đủ các công việc tại chương trình phối hợp này.

Chương trình được thực hiện trong tất cả các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và toàn bộ hệ thống cơ quan điều tra của công an, các cơ quan của công an được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, hệ thống cơ sở giam giữ thuộc công an nhân dân, công an xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn quốc.