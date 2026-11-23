Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo: Kể từ 28.11, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1, Đồng Đen như sau:

- Đường Trường Chinh đoạn từ đường Đồng Đen đến đường Trương Công Định: Tổ chức giao thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

- Đường Trương Công Định đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Ba Vân: Các loại phương tiện chỉ lưu thông 1 chiều theo hướng từ Trường Chinh đi Ba Vân.

- Đường Bàu Cát 1 đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen:

+ Tổ chức giao thông 2 chiều đối với xe 2 bánh, 1 chiều đối với xe ô tô theo hướng từ Trương Công Định đi Đồng Đen.

+ Cấm xe ô tô tải và xe ô tô khách lưu thông vào giờ cao điểm (từ 6 giờ - 9 giờ và từ 16 giờ - 19 giờ).

- Đường Đồng Đen đoạn từ đường Bàu Cát đến đường Trường Chinh: Tổ chức giao thông 1 chiều các loại phương tiện theo hướng từ Bàu Cát đi đường Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Thời gian qua, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tăng tốc thi công các nhà ga ngầm, hàng loạt rào chắn được dựng lên dọc trục đường Trường Chinh đã tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM.

Trước áp lực giao thông gia tăng trên tuyến, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã liên tục rà soát, áp dụng nhiều giải pháp điều tiết linh hoạt nhằm "gỡ nút thắt" cho người dân.

Đáng chú ý, tại một số đoạn như khu vực từ nút giao Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, cơ quan chức năng đã tháo dỡ dải phân cách cứng, thay bằng dải phân cách di động và cọc tiêu để tổ chức làn đường "đảo chiều" theo giờ. Nhờ đó, giờ cao điểm sáng được mở rộng hướng vào trung tâm lên 4,5 làn xe, còn giờ cao điểm chiều tăng hướng về An Sương lên 4 làn xe, giảm áp lực đáng kể.



