Trùm đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia bị dẫn độ về Trung Quốc

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) ngày 17.6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông tên Liu Ren (Lưu Nhân) bị còng tay, được lực lượng an ninh áp giải xuống khỏi một chiếc máy bay, Channel News Asia đưa tin.

Trung Quốc nêu rằng Lưu là thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm do Chen Zhi (Trần Chí) dẫn đầu. MPS cho hay việc dẫn độ Lưu Nhân là một thành công lớn trong nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật với Campuchia.

Cơ quan chức năng áp giải ông Liu Ren (Lưu Nhân), người được dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Cơ quan Trung Quốc tiết lộ Trần Chí đã chỉ đạo Lưu và các đồng phạm thành lập Tập đoàn Jin Bei tại Campuchia vào năm 2016. Công ty này đã trực tiếp điều hành các "khu phức hợp lừa đảo viễn thông" và thực hiện "các vụ lừa đảo viễn thông, lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với số tiền khổng lồ”, giới chức Trung Quốc cho hay.

Lưu Nhân còn bị tình nghi dính líu đến các hành vi bạo lực nghiêm trọng, bao gồm "giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích". Nghi phạm hiện đang bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật và vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Thời gian qua, giới chức Campuchia khẳng định đang mạnh tay trấn áp các hoạt động phi pháp trong nước, sau khi nhiều vụ lừa đảo trực tuyến tại đây được phanh phui.

Trước Lưu, vào tháng 1, giới chức Phnom Penh cũng đã dẫn độ Trần Chí - nhà sáng lập gốc Trung Quốc của Tập đoàn Prince - về Trung Quốc. Tập đoàn của Trần Chí đã bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh cấm vận vài tháng trước đó vì những cáo buộc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng.

Vào tháng 4, Li Xiong (Lý Hùng) - cựu giám đốc của một công ty dịch vụ tài chính - cũng bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc. Ông bị Mỹ cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp cho các nhóm tội phạm mạng.