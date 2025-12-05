Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trùm kín đầu cướp tài sản, nghi phạm sa lưới sau 2 ngày gây án

Đức Nhật
Đức Nhật
05/12/2025 14:58 GMT+7

Nghi phạm đội mũ, trùm kín đầu rồi đột nhập vào nhà một phụ nữ để cướp tài sản, sau đó bỏ trốn lên rừng.

Ngày 5.12, Công an P.Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã bắt giữ Cao Toản Em (33 tuổi, ở P.Hoài Nhơn Bắc), để điều tra hành vi cướp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 1.12, bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi, ở P.Hoài Nhơn Bắc) đang ngủ tại nhà riêng thì nghe tiếng động lạ. Khi bà tỉnh dậy đi kiểm tra thì thấy một người đàn ông đội mũ, trùm kín đầu. Người này sau đó cầm vật sắc nhọn lao vào khống chế, buộc bà H. đưa tiền. Bị đe dọa, bà H. buộc phải đưa 3,7 triệu đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục khống chế, đè bà xuống sàn và hăm dọa nhằm cướp thêm nữ trang. Khi thấy đối tượng sơ hở, bà H. vùng dậy chạy thoát.

Trùm kín đầu cướp tài sản, nghi phạm sa lưới sau 2 ngày gây án- Ảnh 1.

Công an bắt giữ Cao Toản Em để điều tra hành vi cướp tài sản

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Tiếp nhận tin báo, Công an P.Hoài Nhơn Bắc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, xác định nghi phạm là Cao Toản Em. Sau khi gây án, người này đã lẩn trốn lên rừng.

Đến 14 giờ 40 ngày 3.12, lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm này tại khu vực rừng núi hồ Mỹ Bình (khu phố Mỹ Bình 3, P.Hoài Nhơn Tây).

Tại cơ quan công an, Cao Toản Em đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án cướp tài sản này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tài sản Gây Án Kẻ cướp Nghi phạm Gia Lai
