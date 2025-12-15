Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội liên quan an ninh quốc gia

Vi Trân
Vi Trân
15/12/2025 11:24 GMT+7

Ngày 15.12, tòa án Hồng Kông kết tội cựu trùm truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đối với toàn bộ cáo buộc trong vụ án liên quan an ninh quốc gia.

Ông Jimmy Lai (78 tuổi), người sáng lập báo Apple Daily (bị giải thể năm 2021), bị tuyên có tội đối với 2 cáo buộc âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia và một cáo buộc âm mưu xuất bản mang tính kích động, theo tờ South China Morning Post.

'Trùm truyền thông' Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội - Ảnh 1.

Ông Jimmy Lai trong cuộc phỏng vấn năm 2020

ẢNH: AFP

Trong các phiên tòa, công tố viên cáo buộc ông Lai âm mưu cùng ban biên tập Apple Daily và những người khác để kêu gọi nước ngoài cấm vận, phong tỏa hoặc các hành động thù địch khác đối với Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục.

Các luật sư của bị cáo thừa nhận ông Jimmy Lai đã kêu gọi cấm vận nhưng đó là trước khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực. Sau khi luật có hiệu lực, ông đã từ bỏ những kêu gọi này, theo phía luật sư biện hộ.

Tuy nhiên, các thẩm phán tuyên bố ông Lai chưa từng từ bỏ ý định gây bất ổn và tiếp tục làm điều đó theo cách ít rõ ràng hơn, bất chấp luật mới.

Công tố viên còn đưa ra 161 tài liệu, gồm các bài viết trên Apple Daily, bài đăng trên mạng xã hội và tin nhắn, để chứng minh âm mưu đăng tải nội dung nổi loạn.

'Trùm truyền thông' Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội - Ảnh 2.

Ông Jimmy Lai tại trại giam ở Hồng Kông năm 2023

ẢNH: AP

Ông Lai tuyên bố không nhận tội đối với toàn bộ cáo buộc. Ông bị bắt vào tháng 8.2020 theo luật an ninh quốc gia, được ban hành sau đợt biểu tình lớn tại Hồng Kông vào năm 2019. Trong 5 năm bị giam, ông Lai đã bị kết án về nhiều tội nhẹ hơn. 

Theo luật an ninh quốc gia, tội cấu kết có thể bị phạt 3 năm tù cho đến chung thân. Tội nổi loạn có thể lãnh án tối đa 2 năm tù.

'Trùm truyền thông' Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội - Ảnh 3.

Chiếc xe được cho là chở ông Jimmy Lai rời tòa án sau phiên xét xử ngày 15.12 tại Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Vụ xét xử lần này kéo dài 156 ngày. Tòa án sẽ tổ chức các phiên lắng nghe ý kiến để xem xét giảm nhẹ bản án từ ngày 12.1.2026. Ngày tuyên án sẽ được công bố sớm nhất có thể, bà Toh nói. Luật sư biện hộ Steven Kwan cho hay ông Lai sẽ quyết định về việc kháng án sau khi bị tuyên án, theo Reuters.

Nhà chức trách Hồng Kông đã cảnh báo các hành vi can thiệp tính độc lập của tòa án. Trung Quốc đại lục hôm 12.12 tái khẳng định sự ủng hộ dành cho đặc khu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia theo luật và trừng phạt những hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Ông Jimmy Lai còn có quốc tịch Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói đã bàn bạc vụ việc với phía Trung Quốc.

Tin liên quan

Gặp Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump đề cập ông trùm truyền thông Jimmy Lai?

Gặp Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump đề cập ông trùm truyền thông Jimmy Lai?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trực tiếp kêu gọi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trả tự do cho ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai trong cuộc gặp song phương tại Hàn Quốc tuần trước.

Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị xử 69 tháng tù

Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai lãnh thêm án tù

Khám phá thêm chủ đề

Jimmy Lai luận an ninh quốc gia Hồng Kông trung quốc trùm truyền thông Apple Daily
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận