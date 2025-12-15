Trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội liên quan an ninh quốc gia

Ông Jimmy Lai (78 tuổi), người sáng lập báo Apple Daily (bị giải thể năm 2021), bị tuyên có tội đối với 2 cáo buộc âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia và một cáo buộc âm mưu xuất bản mang tính kích động, theo tờ South China Morning Post.

Ông Jimmy Lai trong cuộc phỏng vấn năm 2020 ẢNH: AFP

Trong các phiên tòa, công tố viên cáo buộc ông Lai âm mưu cùng ban biên tập Apple Daily và những người khác để kêu gọi nước ngoài cấm vận, phong tỏa hoặc các hành động thù địch khác đối với Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục.



Các luật sư của bị cáo thừa nhận ông Jimmy Lai đã kêu gọi cấm vận nhưng đó là trước khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực. Sau khi luật có hiệu lực, ông đã từ bỏ những kêu gọi này, theo phía luật sư biện hộ.

Tuy nhiên, các thẩm phán tuyên bố ông Lai chưa từng từ bỏ ý định gây bất ổn và tiếp tục làm điều đó theo cách ít rõ ràng hơn, bất chấp luật mới.

Công tố viên còn đưa ra 161 tài liệu, gồm các bài viết trên Apple Daily, bài đăng trên mạng xã hội và tin nhắn, để chứng minh âm mưu đăng tải nội dung nổi loạn.

Ông Jimmy Lai tại trại giam ở Hồng Kông năm 2023 ẢNH: AP

Ông Lai tuyên bố không nhận tội đối với toàn bộ cáo buộc. Ông bị bắt vào tháng 8.2020 theo luật an ninh quốc gia, được ban hành sau đợt biểu tình lớn tại Hồng Kông vào năm 2019. Trong 5 năm bị giam, ông Lai đã bị kết án về nhiều tội nhẹ hơn.

Theo luật an ninh quốc gia, tội cấu kết có thể bị phạt 3 năm tù cho đến chung thân. Tội nổi loạn có thể lãnh án tối đa 2 năm tù.

Chiếc xe được cho là chở ông Jimmy Lai rời tòa án sau phiên xét xử ngày 15.12 tại Hồng Kông ẢNH: REUTERS

Vụ xét xử lần này kéo dài 156 ngày. Tòa án sẽ tổ chức các phiên lắng nghe ý kiến để xem xét giảm nhẹ bản án từ ngày 12.1.2026. Ngày tuyên án sẽ được công bố sớm nhất có thể, bà Toh nói. Luật sư biện hộ Steven Kwan cho hay ông Lai sẽ quyết định về việc kháng án sau khi bị tuyên án, theo Reuters.

Nhà chức trách Hồng Kông đã cảnh báo các hành vi can thiệp tính độc lập của tòa án. Trung Quốc đại lục hôm 12.12 tái khẳng định sự ủng hộ dành cho đặc khu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia theo luật và trừng phạt những hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Ông Jimmy Lai còn có quốc tịch Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói đã bàn bạc vụ việc với phía Trung Quốc.