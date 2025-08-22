Trung bình mỗi khách của Vietjet sẽ tiết kiệm được 38% khí thải nhờ tàu bay hiện đại

Ông Tô Việt Thắng cho biết, nhiên liệu hàng không sử dụng là Jet A1, một tấn đốt thải ra 3,16 tấn khí CO2. Chính vì vậy vấn đề giảm phát thải của ngành hàng không là vấn đề mang tính toàn cầu. Ngành hàng không Việt Nam, trong đó có Vietjet thực tế đã đã chủ động tham gia vào lộ trình giảm phát thải ròng, Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" diễn ra sáng nay 22.8 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Tô Việt Thắng, hơn 14 năm cất cánh, chiến lược phát triển bền vững được Vietjet đưa lên hàng đầu, gần đây công ty cũng ban hành báo cáo ESG (môi trường - xã hội và quản trị). Về cơ bản, chiến lược phát triển bền vững của Vietjet cũng tương đồng với Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế là dựa trên 4 giải pháp. Thứ nhất, hàng không phải bù trừ cacbon, thải ra thì có cơ chế bù lại hoặc tín chỉ cacbon, trồng rừng. Thứ hai, giải pháp công nghệ, máy bay nhẹ hơn, sử dụng nhiên liệu thay thế.

"Trong giải pháp công nghệ, xe có xe điện, xe hybrid thì máy bay cũng có thiết kế và thử nghiệm máy bay điện. Đến 2030 thì sẽ có máy bay từ 20 - 30 ghế đưa vào khai thác. Đến 2024 thì sẽ phổ biến hơn máy bay điện. Vietjet cũng đã có làm việc với các đối tác bắt kịp với những xu hướng. Khi máy bay điện phổ biến thì chúng tôi cũng tham gia", ông Tô Việt Thắng nói.

Giải pháp thứ 3 là sử dụng hiệu quả hạ tầng, năng lượng sạch, điện năng lượng mặt trời. Thứ 4, sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiên liệu sản xuất từ chế phẩm sinh học chứ không phải dầu mỏ. "Ngành hàng không thế giới đang quan tâm đến nhiên liệu này vì có thể giúp giảm 80% phát thải. Vietjet tiên phong trong lĩnh vực này, thử nghiệm cho 2 chuyến bay vào năm 2024 đi Úc, Hàn Quốc. Trong tháng 8, Vietjet cũng đã ký với đối tác cung cấp nhiên liệu bền vững để hãng có thể khai thác, giảm phát thải. Đó là cam kết của Vietjet", ông Thắng thông tin

Bên cạnh đó, Vietjet cũng chú trọng tới xây dựng đội tàu bay hiện đại, có khả năng tiết kiệm nguyên liệu. Các máy bay của Vietjet được trang bị động cơ mới, có khả năng tiết kiệm 20% lượng nhiên liệu, tối ưu hóa lượng khách vận chuyển, cùng với sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiêu hao ít nhiên liệu nhất, quy trình khai thác bay tiết kiệm nhất. Tất cả các giải pháp cộng lại thì tính trung bình mỗi khách của Vietjet sẽ tiết kiệm được 38%, thấp hơn so với những máy bay thế hệ cũ.

"Theo thống kê, mỗi ghế bay 1 km thải ra 50 gram CO2. Đội tàu bay của Vietjet hiện đại, tối ưu hóa trong hoạt động khai thác của mình. Phi công phải bay làm sao để giảm phát thải tối ưu nhất, người lập kế hoạch bay làm sao bay ngắn nhất, phương thức bay hiệu quả nhất, làm sao cho máy bay nhẹ nhất, thường xuyên rửa động cơ… Những năm gần đây, công ty còn sử dụng vật phẩm thân thiện môi trường trên máy bay. Vì thế, hành khách muốn giảm dấu chân cacbon của mình, chọn Vietjet sẽ có dấu chân ít nhất", ông Thắng tự tin khẳng định.

Tuy nhiên ông Tô Việt Thắng cũng thừa nhận, nhiên liệu hàng không bền vững có chi phí sản xuất cao gấp 2 - 3 lần, ảnh hưởng đến chi phí hiệu quả khai thác. Để thực hiện lộ trình cam kết, Vietjet đang hợp tác với đối tác để có đủ nguồn nguyên liệu. Dù vậy, đây là bài toán cho các hãng hàng không cho tương lai xanh, sạch. Do vậy cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngành hàng không, chính sách về nhiên liệu hàng không bền vững; về nhập khẩu, thuế, có quỹ nghiên cứu đầu tư về nhiên liệu này…".