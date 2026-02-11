Trúng độc đắc 4 tỉ: Thợ hồ mất ngủ 3 ngày, run không ký nổi

Ngày 11.2, chia sẻ với Báo Thanh Niên, chị Diễm Quỳnh, chủ đại lý vé số 868 đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM), vẫn chưa hết bồi hồi khi kể lại câu chuyện người thợ hồ trúng độc đắc xổ số miền Nam tìm đến cửa hàng của mình để đổi thưởng.

Hành trình từ công trường đến giải độc đắci

Theo chị Quỳnh, người may mắn là ông H. (47 tuổi, ở Hưng Yên). Ông H. là thợ hồ đang làm việc tại các công trình xây dựng quanh khu vực phường Bình Tân, TP.HCM. Ngày 5.2, trong lúc làm việc, ông mua 2 vé xổ số miền Nam đài An Giang từ một người bán dạo ghé vào công trường.

2 tờ vé số đài An Giang trúng độc đắc ông H. đổi tại đại lý vé số 868 đường Bình Thành, phường Bình Tân, TP.HCM. ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến ngày 19 âm lịch (nhằm ngày 6.2 dương lịch), ông H. lên xe về quê. Tuy nhiên, phải đến khi đã về tới Hưng Yên, ông mới ngỡ ngàng phát hiện mình trúng giải đặc biệt. Thay vì đổi thưởng tại địa phương, ông N. đã liên hệ lại đại lý quen tại TP.HCM nơi mình thường mua vé để nhờ hỗ trợ.

Mất ngủ 3 ngày, chi 9 triệu đồng thuê xe vào nhận thưởng

Ngay sau khi xác nhận trúng số, ông H. đã cùng người thân thuê xe ô tô đi từ Hưng Yên vào lại TP.HCM ngay trong đêm. Chi phí thuê xe cho hành trình này lên tới 9 triệu đồng.

Chị Quỳnh chia sẻ: "Ông ấy gọi cho tôi lúc 6 giờ chiều, nhắn tin hẹn sáng hôm sau có mặt. Đúng 7 giờ sáng ông ấy đã tới nơi, ngồi uống cà phê chờ tôi mở cửa. Lúc gặp, anh ấy kể là từ lúc biết trúng số đã mất ngủ suốt 3 ngày vì quá mừng và lo".

Đại lý vé số 868 đường Bình Thành, phường Bình Tân, TP.HCM. ẢNH: TRẦN KHA

Tại thời điểm làm thủ tục bàn giao tiền, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Do quá run và xúc động, ông H. không thể cầm bút để ký tên vào mặt sau tờ vé số và các giấy tờ xác minh.

"Ông ấy cứ run bần bật, bảo là giờ tay cứng đơ không ký nổi, nhờ ai ký giùm thì ký. Nhưng quy định là chính chủ phải ký để đảm bảo quyền lợi, cuối cùng tôi phải hỗ trợ động viên mãi ông ấy mới hoàn tất được thủ tục", chị Quỳnh kể lại.

Hoàn cảnh khó khăn của người thợ hồ may mắn

Được biết, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí đại lý, ông H. thực nhận hơn 3,5 tỉ đồng. Đây là một số tiền khổng lồ đối với một người lao động chân tay có hoàn cảnh khó khăn như ông.

Theo chủ đại lý, ông H. có vẻ ngoài khắc khổ, đôi bàn tay không còn nguyên vẹn vì tai nạn lao động (máy dập cụt mất 3 ngón tay). Suốt thời gian làm thợ hồ tại TP.HCM, ông thường xuyên ngủ lại ngay tại công trình để tiết kiệm chi phí gửi về quê.

Sau khi nhận đủ số tiền thưởng, ngay trong chiều cùng ngày (10.2), người đàn ông may mắn này đã lên xe trở về quê nhà Hưng Yên để đoàn tụ cùng gia đình, khép lại hành trình đầy cảm xúc của người thợ hồ trúng độc đắc đổi đời.