Trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông đổi thưởng 2 lần

Dương Lan - Cao An Biên
15/03/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông ở Đồng Nai vừa trúng độc đắc 4 tờ xổ số miền Nam. Đại lý tiết lộ vì sao người này có 2 lần đổi thưởng.

Đại lý vé số Trung Hiếu ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách. Cụ thể, 4 vé có dãy số 808467 thuộc xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam, 2 lần đổi thưởng nhận tiền mặt - Ảnh 1.

Vị khách mang 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 đến đổi thưởng trước

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 4 tờ vé số này là người đàn ông ở Đồng Nai. Ông ấy mua 4 tờ ngẫu nhiên, không phải chọn dãy số. Sau khi có kết quả xổ số 9 tháng 3, người này mang 2 tờ đến đại lý trước để biết về thể lệ đổi thưởng cũng như số tiền thuế phải nộp. Sau đó 1 ngày, vị khách tiếp tục mang 2 tờ còn lại đến nhận tiền. Chủ nhân nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Trung Hiếu cho hay.

Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam, 2 lần đổi thưởng nhận tiền mặt - Ảnh 2.

2 tờ trúng xổ số miền Nam còn lại cũng được đổi tại đại lý vé số Trung Hiếu

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Khang ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 533196 thuộc xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 3 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) vừa thông báo đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam mới đây cho khách là người đàn ông ngoài 50 tuổi.

Cụ thể, tờ vé có dãy may mắn 927874 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 10 tháng 3. Khách hàng trúng số ở khu vực Củ Chi cũ (TP.HCM) tìm tại đại lý đổi thưởng tờ vé trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3: Có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải

