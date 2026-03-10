Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3 hôm nay, những tờ có dãy số cuối 37583 thuộc đài Bạc Liêu trúng giải tư trùng hợp trúng thêm giải bảy khi có 3 số cuối là 583. Mỗi tờ trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng còn giải bảy mỗi tờ trúng 200.000 đồng.



Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3, có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải. Nhiều người sưu tầm dãy số đẹp chiều nay nhưng may mắn chưa mỉm cười (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh cho biết trường hợp dãy số trúng cả giải tư và giải bảy là hy hữu. Anh kinh doanh vé số nhiều năm, thấy ít người trúng một lúc 2 giải này khi mua cùng dãy số.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 10 tháng 3 có đài Bến Tre với dãy số 351891, đài Vũng Tàu với dãy số 189468 và đài Bạc Liêu với dãy số 927874 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 hôm qua, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo bán trúng 16 tờ vé trúng khuyến khích đài Đồng Tháp. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 686739. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc đài này là 686789.

Vé được đại lý ở TP.HCM bán ra và đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Nhiều người hào hứng chia sẻ kết quả xổ số hôm nay, thích thú với dãy số trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 9 tháng 3 khi có 4 số cuối là 6789, cho rằng đây là dãy số đẹp.