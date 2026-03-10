Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3: Có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải

Dương Lan - Cao An Biên
10/03/2026 17:09 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3, đại lý vé số chờ những người có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải đến đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3 hôm nay, những tờ có dãy số cuối 37583 thuộc đài Bạc Liêu trúng giải tư trùng hợp trúng thêm giải bảy khi có 3 số cuối là 583. Mỗi tờ trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng còn giải bảy mỗi tờ trúng 200.000 đồng.

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3: Có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải- Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3, có dãy số đài Bạc Liêu trúng 2 giải. Nhiều người sưu tầm dãy số đẹp chiều nay nhưng may mắn chưa mỉm cười (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh cho biết trường hợp dãy số trúng cả giải tư và giải bảy là hy hữu. Anh kinh doanh vé số nhiều năm, thấy ít người trúng một lúc 2 giải này khi mua cùng dãy số.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 10 tháng 3 có đài Bến Tre với dãy số 351891, đài Vũng Tàu với dãy số 189468 và đài Bạc Liêu với dãy số 927874 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 hôm qua, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo bán trúng 16 tờ vé trúng khuyến khích đài Đồng Tháp. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 686739. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc đài này là 686789.

Vé được đại lý ở TP.HCM bán ra và đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Nhiều người hào hứng chia sẻ kết quả xổ số hôm nay, thích thú với dãy số trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 9 tháng 3 khi có 4 số cuối là 6789, cho rằng đây là dãy số đẹp.

Tin liên quan

Mua trà sữa dư 10.000 đồng liền đổi vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Mua trà sữa dư 10.000 đồng liền đổi vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Người phụ nữ ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 3, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3: Vé trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 3: Đại lý vừa đổi 160 tờ trúng đài Bình Phước

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 10 tháng 3 xổ số miền Nam 10 tháng 3 xổ số ngày 10 tháng 3 xổ số Bạc Liêu ngày 10 tháng 3 xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 3 xổ số Vũng Tàu ngày 10 tháng 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận