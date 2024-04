Trung Đông giảm nhiệt, giá cà phê ‘rơi tự do’

Trên sàn London, mặt hàng cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5 giảm đến 153 USD xuống còn 4.081 USD/tấn. Tương tự, kỳ hạn tháng 7 giảm 133 USD xuống 4.062 USD/tấn. Các kỳ hạn tháng 9 và 11 cũng giảm lần lượt 126 và 116 USD/tấn. Đây cũng là phiên giá cà phê giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Giá cà phê thế giới tối qua "rơi tự do" MINH ĐĂNG

Mặt hàng cà phê arabia trên sàn New York cũng "tụt dốc không phanh" khi kỳ hạn tháng 5 giảm 178,2 USD xuống còn 5.290 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 7 giảm đến 203,5 USD/tấn, tháng 9 giảm 199 USD và tháng 12 giảm 195,8 USD/tấn.

Cà phê arabica trên thị trường Brazil kỳ hạn tháng 5 giảm 235,4 USD/tấn xuống 6.350 USD/tấn. Giảm mạnh nhất là kỳ hạn tháng 7, giảm đến 269,5 USD còn 6.400 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, có thể nói trong 2 ngày qua diễn biến giá cà phê "điên loạn" khi chuyển từ thái cực "tăng thẳng đứng" sang "rơi tự do". Nguyên nhân là do tâm lý thị trường diễn biến theo trạng thái nóng - lạnh ở khu vực Trung Đông. Đầu năm nay, căng thẳng ở Biển Đỏ khiến chuỗi cung ứng hàng hóa từ châu Á sang châu Âu bị kéo dài thêm khoảng 1 tháng, cước phí tăng vọt. Vì thế, khi Israel tuyên bố tấn công đáp trả Iran khiến thị trường căng thẳng, kéo theo giá cà phê tăng vọt. Các nhà rang xay và đầu cơ châu Âu lo lắng nguồn cung thiếu hụt nếu căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên ngay sau đó, tình hình đã hạ nhiệt nhanh chóng khi Israel bỏ kế hoạch tấn công chớp nhoáng và Iran cũng cho biết không muốn leo thang căng thẳng. Điều này khiến giá cà phê "rơi tự do" trong phiên tối qua.

Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg. Đắk Nông, Đắk Lắk 120.000 đồng/kg, Gia Lai 119.500 đồng/kg và Lâm Đồng 119.400 đồng/kg.