Trung Đông lại dậy sóng

Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. "Cuộc tấn công của Houthi vào tàu Mỹ sẽ không được dung thứ. Chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng sát thương áp đảo cho đến khi đạt được mục tiêu", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đợt tấn công theo lệnh của chủ nhân Nhà Trắng ngày 15.3 nhắm vào hàng chục mục tiêu ở thủ đô Sanaa và một số nơi khác ở Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát, theo tờ The New York Times.

Hé lộ chi tiết trận không kích Houthi dữ dội khi ông Trump ra tay ở Trung Đông

Mục tiêu kép

Theo đó, lực lượng Mỹ không kích vào các radar, hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Không quân Mỹ phối hợp hành động bằng cách triển khai tiêm kích từ tàu sân bay USS Harry S.Truman đang ở phía bắc biển Đỏ. Mục tiêu chiến dịch quân sự này của Mỹ là để mở lại các tuyến đường vận tải quốc tế trên biển Đỏ, vốn bị Houthi tấn công trong nhiều tháng qua.

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS Harry S.Truman ở biển Đỏ trước cuộc không kích vào Sanaa (Yemen) ngày 15.3 ẢNH: AP

Ngoài ra, đây cũng là thông điệp cảnh báo của Mỹ gửi tới Iran. Tổng thống Trump viết: "Gửi Iran, việc hỗ trợ cho Houthi phải chấm dứt ngay lập tức!... Nếu các người vẫn làm thế, hãy cẩn thận vì Mỹ sẽ buộc các người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn". Cuộc tấn công nói trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Trump gửi thư tới lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, trong đó thúc giục Iran đàm phán về chương trình hạt nhân, đồng thời dọa dùng biện pháp quân sự nếu Tehran từ chối. Hôm 12.3, ông Khamenei tuyên bố lời đe dọa đó "không khôn ngoan" và Iran có khả năng trả đũa.

Đài CBS dẫn lời giới chức Mỹ cho hay cuộc tấn công ngày 15.3 chỉ là khởi đầu. Quân đội Mỹ đã chuẩn bị kéo dài chiến dịch chống lại Houthi trên không và trên biển trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần tùy thuộc vào cách Houthi và Iran phản ứng.

Nguy cơ leo thang

Phát ngôn viên Anees al-Asbahi của cơ quan y tế do Houthi điều hành ngày 16.3 cho hay ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 101 người bị thương trong các cuộc không kích mới của Mỹ, theo Reuters. Văn phòng chính trị của Houthi mô tả cuộc tấn công là "tội ác chiến tranh" và tuyên bố Houthi đã chuẩn bị đầy đủ để "đối đầu với sự leo thang bằng sự leo thang".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran lên án cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Houthi là vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi còn nói Washington "không có thẩm quyền" để chỉ đạo chính sách đối ngoại của Tehran, đồng thời thúc giục Mỹ ngừng "giết người Yemen". Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc không kích chống lại Houthi.

Trong khi đó, chuyên gia Danny Citrinowicz thuộc tổ chức tư vấn chính sách Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ) nhận định các cuộc tấn công mới cho thấy Mỹ có ý định đối phó Houthi một cách quyết đoán hơn. "Với tình hình căng thẳng hiện nay, các cuộc tấn công này, đặc biệt là nếu Mỹ nghi Iran vẫn tiếp tục hỗ trợ Houthi, sẽ đưa Tehran và Washington đến gần cuộc đối đầu hơn", ông Citrinowicz bình luận.