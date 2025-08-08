Trứng gà bất ngờ tăng giá cao kỷ lục

Người mua bất ngờ

Sáng 5.8, như thường ngày, chị Nguyễn Thị Thanh, ở P.Đống Đa (Hà Nội), đi chợ gần nhà mua thực phẩm. Đi qua hàng trứng, thấy người bán hàng đon đả mời chào, chị Thanh ghé mua một chục trứng gà ta.

"Do đang vội và cũng là hàng quen nên tôi đưa 50.000 đồng mà không đếm lại tiền thừa. Khi về nhà mở túi ra mới thấy thừa có 12.000 đồng, nghĩ là người bán trứng đưa thiếu 10.000 đồng cho mình nên tôi quay lại chợ hỏi xem có nhầm lẫn gì không. Thật bất ngờ, người bán nói giá trứng đã tăng từ 28.000 đồng/chục, lên 38.000 đồng/chục. Đây là mức tăng cao chưa từng có", chị Thanh chia sẻ.

Giá trứng tại chợ dân sinh sáng ngày 7.8 Ảnh: T.H

"Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa" là cảm xúc của nhiều bà nội trợ khi mua trứng những ngày này. Sau khi mặc cả, giá trứng gà so từ 40.000 đồng/chục xuống 35.000 đồng/chục mà chỉ nhận được cái lắc đầu của người bán, bà Bùi Thị Hà (ở P.Vĩnh Hưng) đành chấp nhận quay lại mua trứng với giá cao.

Bà Hà bày tỏ: "Trứng là thực phẩm ưa thích trong các bữa ăn gia đình của người Việt. Nhà tôi rau củ, thịt thà có thể thiếu nhưng trứng lúc nào cũng có trong tủ lạnh. Bình thường tôi cứ mua tầm 3 - 5 chục quả về ăn dần, nhưng đợt này tăng cao quá, tôi chỉ mua 2 chục thôi".

Khảo sát của Thanh Niên trên thị trường ngày 7.8 cho thấy, giá trứng tại các chợ dân sinh ở Hà Nội dao động từ 4.000 - 4.200 đồng/quả trứng gà đồi, 3.500 - 3.700 đồng/quả trứng gà ta. Trứng gà công nghiệp 3.300 đồng/chục.

Còn tại các siêu thị Winmart, mặt hàng trứng gà cũng đã được niêm yết giá mới. Đơn cử như trứng gà ta quê giỏ 10 quả giá 55.500 đồng/giỏ (áp dụng từ 30.7), trứng gà Omega3 Dabaco giá 57.600 đồng/hộp 10 quả (áp dụng từ 1.8), trứng gà DHA giá 59.400 đồng/hộp 10 quả (áp dụng từ 1.8).

Chị Đỗ Thị Hằng, tiểu thương bán trứng tại chợ Quỳnh Mai, P.Thanh Nhàn, xác nhận giá trứng hiện nay là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí còn cao hơn cả thời dịch Covid-19.

Theo tiểu thương này, từ giữa tháng 7, giá trứng bắt đầu nhích nhẹ, đến tuần trước giá tăng mạnh nhất, thêm hơn 7.000 đồng/chục, lên 37.000 - 42.000 đồng/chục. Từ ngày 6.8, giá giảm nhẹ xuống còn 35.000 - 40.000 đồng/chục.

Về nguyên nhân giá trứng tăng cao bất thường, chị Hằng cho hay, thời điểm này hàng năm giá trứng đều tăng nhẹ, chỉ tăng 1.000 - 2.000 đồng/chục do nhu cầu làm bánh trung thu tăng cao.

Tuy nhiên, năm nay giá trứng tăng cao còn có nguyên nhân khác, như thời tiết mưa bão, nắng nóng bất thường, nhiều trang trại gà bị ngập hoặc gà bị chết do nắng nóng khiến nguồn cung giảm.

Không chỉ tại các chợ dân sinh và siêu thị, giá trứng tại các chợ online cũng tăng giá cao. Trên chợ cư dân của một khu chung cư tại P.Vĩnh Tuy, giá trứng gà quê được rao bán 50.000 đồng/chục.

Chị Minh Thu, tiểu thương bán thực phẩm online, phản ánh: "Do dịch tả heo châu Phi bùng phát, người dân sợ dịch nên giảm ăn thịt lợn và chuyển sang ăn trứng. Cạnh đó, đợt bão lũ vừa qua các tỉnh phía bắc gà đồi, gà quê thả vườn chết cũng nhiều nên trứng hiếm và đắt. Trước đây, trứng gà ngon giá cao lắm cũng chỉ đến 40.000 đồng/chục, giờ đều tăng lên 50.000 đồng/chục".

Người chăn nuôi mừng, người bán không vui

Ông Nguyễn Văn Lâm, chủ trang trại gà Lâm Thúy ở thôn Cấn Thượng (xã Kiều Phú, Hà Nội), xác nhận giá trứng đợt này tăng mạnh, có ngày giá lên cao nhất 2.800 đồng/quả trứng vỏ gà trắng, còn gà vỏ đỏ giá 2.500 đồng/quả.

Ngoài nguyên nhân tăng giá theo định kỳ vào mùa trung thu, ông Lâm cho biết, giá trứng gà tăng còn do đợt này thương lái tăng thu mua trứng xuất sang Campuchia sau căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia.

Trang trại của ông Lâm hiện nuôi gần 50.000 con gà, trung bình mỗi ngày xuất ra thị trường 40.000 quả trứng. Theo ông Lâm, cách đây vài tháng, giá trứng gà giảm do ảnh hưởng từ thông tin trứng gà giả. Nhưng bây giờ, giá đã tăng hơn. Mức giá trứng gà ngày 6.8 là 2.300 đồng/quả trứng gà vỏ đỏ, trứng gà vỏ trắng 2.500 đồng/quả. Mức giá này đã giảm nhẹ so với vài ngày trước đây.

"Tính giá đầu vào bao gồm cả thức ăn chăn nuôi, nhân công, điện nước, tỷ lệ hao hụt… thì cứ trên 1.900 đồng/quả là người nông dân có lãi. Đối với người chăn nuôi, giá trứng tăng là một tin vui bởi vì chúng tôi đã lỗ một thời gian rất dài", ông Lâm phấn khởi.

Anh Lê Hồng Hải (trú tại xã Liên Minh, Hà Nội), thương lái chuyên cung cấp trứng cho các bếp ăn tập thể và các chợ dân sinh, phản ánh giá mua buôn lấy từ trang trại cuối tháng 7 giá 30.000 - 33.000 đồng/chục. Trong 2 ngày qua, giá bắt đầu hạ nhiệt.

"Đúng là theo quy luật thị trường vào mùa trung thu giá trứng gà sẽ tăng, nhưng năm nay, các trang trại nói là do khan hiếm nguồn cung. Cạnh đó, giá trứng gà tăng cao còn có nguyên nhân nữa là do trong thời gian qua các ngành chức năng bác bỏ tin đồn "trứng gà giả", giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng ", anh Hải thông tin.

Trong khi người chăn nuôi vui mừng, thì người bán lại tỏ ra không vui. Bà Lê Thị Trang, bán trứng gà tại chợ Vĩnh Hồ P.Thịnh Quang, than phiền: "Thà giá trứng cứ ổn định cả năm như trước đây tôi bán còn được nhiều. Giờ giá tăng người mua cũng phải mua đuổi, người bán cũng phải bán đuổi rất là mệt. Mình là trung gian chỉ ăn lãi chút ít thôi, mua đắt, bán đắt thì người dân sẽ không mua, chẳng may vỡ vài quả thì thành lỗ vốn".

Theo anh Lê Hồng Hải, việc giá trứng tăng bù đắp phần nào khó khăn của những người chăn nuôi, tuy nhiên, về lâu dài bình ổn giá cả mới là quan trọng.

"Có thể do các tiểu thương đợt vừa rồi mua trứng giá cao nên họ vẫn chưa hạ giá bán, nhưng theo tôi, thời gian tới giá trứng tại các chợ dân sinh và trên thị trường sẽ hạ bán ở mức 32.000 - 35.000 đồng/chục là hợp lý. Người chăn nuôi có lãi, người mua cũng không bị mua với giá quá cao", anh Hải nhận định.