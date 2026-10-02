Trung học nghề: Cùng học 3 năm như THPT, thi tốt nghiệp ra sao?

Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ GD-ĐT ban hành, có hiệu lực từ ngày 10.11.2026. Thông tư quy định cụ thể về tổ chức đào tạo, đánh giá và thi tốt nghiệp đối với chương trình giáo dục trung học nghề.

3 năm học, tối thiểu 90 tín chỉ

Theo quy chế, người có bằng tốt nghiệp THCS học chương trình giáo dục trung học nghề trong 3 năm học. Khối lượng học tập tối thiểu của chương trình tương ứng bậc 3 Khung trình độ quốc gia Việt Nam là 90 tín chỉ, trong khi chương trình tương ứng bậc 4 là 100 tín chỉ. Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo.

Chương trình trung học nghề được tổ chức theo niên chế, gồm 3 năm học liên tục. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính, thời gian thực học tối thiểu 35 tuần/năm. 3 năm học này tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp THPT.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy chế là quy định về kỳ thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề.

Thi tốt nghiệp trung học nghề gồm các môn toán, ngữ văn, 2 môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề ẢNH: YẾN THI

Theo đó, môn thi tốt nghiệp gồm toán, ngữ văn, 2 môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút; môn toán thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

2 môn học theo định hướng nghề nghiệp được thi theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, với thời gian làm bài không quá 90 phút; nội dung thi bám sát chương trình môn học theo định hướng nghề nghiệp của nhóm ngành, nghề mà học sinh theo học.

Chuyên môn nghề được tổ chức thi bằng hình thức lý thuyết và thực hành nghề. Thi lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp; thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 90 phút, thi vấn đáp không quá 30 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời đối với mỗi thí sinh. Thi thực hành nghề được tổ chức dưới hình thức thực hiện nhiệm vụ kỹ năng tổng hợp để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ; thời gian thi do người đứng đầu cơ sở đào tạo quy định phù hợp với chuẩn đầu ra và đặc thù của từng ngành, nghề.

Đề thi môn toán, ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở ngân hàng đề thi tốt nghiệp do Bộ GD-ĐT ban hành. Cơ sở đào tạo căn cứ ngân hàng đề thi của Bộ GD-ĐT để xây dựng đề thi chính thức, đề thi dự phòng cho cơ sở mình. Trong thời gian Bộ GD-ĐT chưa ban hành ngân hàng đề thi tốt nghiệp, cơ sở đào tạo xây dựng đề thi.

ĐỒ HỌA: YẾN THI

Có thể dự thi tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng

Theo quy chế, người học được dự thi tốt nghiệp giáo dục trung học nghề khi có điểm tổng kết của tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10, đồng thời đạt yêu cầu đối với các môn học điều kiện và môn học đánh giá bằng nhận xét.

Ngoài yêu cầu về học tập, người học không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu có môn thi tốt nghiệp chưa đạt yêu cầu, người học được đăng ký thi lại môn đó không quá 2 lần, trong phạm vi thời gian tối đa hoàn thành chương trình. Trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi nhưng vẫn còn quỹ thời gian hoàn thành khóa học, người học được xem xét cho phép hoàn thành các môn học, mô đun chưa đạt để đủ điều kiện dự thi ở những kỳ thi tiếp theo.

Đáng chú ý, điểm tốt nghiệp không chỉ dựa vào các môn thi văn hóa. Quy chế quy định điểm tốt nghiệp được tính từ điểm trung bình chung khóa học cùng kết quả thi thực hành nghề, lý thuyết chuyên môn nghề, ngữ văn, toán và 2 môn theo định hướng nghề nghiệp. Người học chỉ được công nhận tốt nghiệp khi không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

Quy chế mới cũng mở ra một lựa chọn quan trọng đối với học sinh trung học nghề. Học sinh chương trình giáo dục trung học nghề nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả kỳ thi này có thể được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn theo quy định về tuyển sinh và của cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh.