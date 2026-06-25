Trung Nguyên Legend khởi công nhà máy cà phê với thiết kế độc lạ

Các đại biểu bấm nút khởi công và động thổ hai nhà máy của Trung Nguyên Legend tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: TNL

Được đầu tư gần 1.200 tỉ đồng trong giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục đầu tư thêm gần 1.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2, hai dự án nhà máy chế biến cà phê mới sẽ nâng hệ thống sản xuất của Trung Nguyên Legend lên 5 nhà máy hiện đại hàng đầu, với 3 nhà máy tại Đắk Lắk. Trong đó, nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend chuyên sản xuất cà phê hòa tan, hiện đại, kiểu mẫu, lớn nhất Đông Nam Á, được thiết kế trở thành nhà máy cà phê năng lượng sinh thái - bền vững tiêu chuẩn Net Zero. Đồng thời, dự án mở rộng nhà máy cà phê Trung Nguyên (2,5ha) sẽ nâng cao năng lực chế biến sâu, chế biến hết cho hệ thống sản xuất của các nhà máy Trung Nguyên Legend.

Ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lễ khởi công và động thổ hai nhà máy của Trung Nguyên Legend tại tỉnh Đắk Lắk là minh chứng mạnh mẽ trong công tác xúc tiến đầu tư và là sự tin tưởng của một doanh nghiệp đầu ngành trong việc đồng hành tham gia vào chuỗi chế biến sâu của tỉnh, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thực hiện hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới.

Nhà máy Cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend có thiết kế hình dáng độc đáo và ấn tượng, được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Ý, Đan Mạch và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đưa cà phê Việt Nam lên tầm cao mới ẢNH: TNL

Tham dự lễ khởi công và động thổ hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend, ông Preben Dam - đại diện đối tác công nghệ GEA Niro và Probat & Melchers chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đồng hành cung cấp giải pháp công nghệ cho các dự án trọng điểm này, mang đến những dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến bậc nhất, thân thiện với môi trường, phù hợp với tầm vóc hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới của Trung Nguyên Legend. Đây không chỉ là những công trình trọng điểm mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển bền vững, sáng tạo và thành công".

Trước đó, tại lễ động thổ nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, bà Vanusia Noguiera - Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới phát biểu: "Với nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cà phê Robusta trên toàn cầu, chúng tôi đánh giá cao việc Trung Nguyên Legend mở rộng và đầu tư nhà máy tại Buôn Ma Thuột, không chỉ đơn thuần là một bước phát triển kinh tế mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn toàn cầu và giá trị bản địa. Một mô hình phát triển bền vững mang lại lợi ích cho nông dân, cộng đồng và người tiêu dùng trên toàn thế giới".

Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027, hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend sẽ góp phần nâng tầm vị thế cà phê Robusta Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", đóng góp vào tầm nhìn 20 tỉ USD cho ngành cà phê Việt Nam.