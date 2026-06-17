Trung Nguyên Legend mở cửa hàng cà phê ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đây là một trong chuỗi những hoạt động kinh doanh, phụng sự cộng đồng và ngoại giao văn hóa tiếp nối hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự không ngừng của Trung Nguyên Legend với tầm nhìn "thương hiệu Việt toàn cầu", lan tỏa những giá trị từ "di sản cà phê" Việt Nam đến nhân loại.

Không gian cà phê Trung Nguyên Legend mang phong cách sang trọng đặc trưng, nằm ngay vị trí trung tâm trên đường Nguyễn Huệ, TP.HCM ẢNH: QUANG THUẦN

Trước đó, ngày 6.6, Trung Nguyên Legend đã ra mắt Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định. Đây là không gian biểu tượng mới của Trung Nguyên Legend tại TP.HCM, nơi hội tụ tinh hoa ba nền văn minh cà phê Ottoman - Thiền - Roman, quảng bá những giá trị văn hóa cà phê Việt Nam đến du khách và người yêu cà phê.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh và người đẹp Linh Nhi khám phá hệ sản phẩm cà phê Trung Nguyên ẢNH: TNL

Ra đời vào 16.6.1996 với khát vọng nâng cao giá trị hạt cà phê Robusta Việt Nam, xây dựng một thương hiệu cà phê mang tầm vóc toàn cầu, dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng lớn mạnh, đưa cà phê Việt Nam không chỉ là một nông sản mà còn là biểu tượng của sự bền vững và bản sắc quốc gia trên bản đồ thế giới.

Không gian cà phê Trung Nguyên Legend hội tụ tinh hoa ba nền văn minh cà phê Ottoman - Thiền - Roman, quảng bá những giá trị văn hóa cà phê Việt Nam đến du khách và người yêu cà phê ẢNH: QUANG THUẦN

Với hàng loạt quán cà phê liên tục được ra mắt tại Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam từ đầu năm 2026, tọa lạc tại vị trí trung tâm những thành phố lớn, hệ thống quán cà phê của Trung Nguyên Legend luôn là những điểm đến đặc biệt để "trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống" đặc sắc từ Việt Nam ra thế giới. Dự kiến trong tháng 6 và 7.2026, quán cà phê Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục hiện diện tại Huntington Beach (California) và Beaverton (Oregon) tại Mỹ, hướng tới mục tiêu 130 quán ở Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng đến Úc, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng các quốc gia ở châu Á, châu Âu…



