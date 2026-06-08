Trung Nguyên tiếp tục mở rộng không gian cà phê 'siêu sang' ở trung tâm TP.HCM

Không gian cà phê thế giới Trung Nguyên Legend vừa khai trương nằm ngay vị trí đắc địa tại số 52 Trương Định, P.Xuân Hòa, TP.HCM ẢNH: Q.T

Sau khi cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee vừa chính thức khai trương tại Katy, Texas, Mỹ vào 30.5, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương hàng loạt không gian quán tại Việt Nam. Cuối tuần qua, không gian cà phê thế giới Trung Nguyên Legend tại số 52 Trương Định, P.Xuân Hòa, TP.HCM đã chính thức hoạt động. Đây là vị trí thuận lợi có mật độ và lưu lượng giao thông dày đặc, không gian cà phê nằm ngay vị trí này là một điểm đến đặc sắc dành cho những người yêu cà phê và du khách trong nước, quốc tế khám phá chiều sâu văn hóa cà phê Việt Nam giữa trung tâm thành phố.



Tại đây, người yêu cà phê có thể thưởng thức menu thức uống với những phong cách thưởng lãm cà phê đặc sắc ẢNH: Q.T

Kết hợp cùng các không gian cà phê thế giới Trung Nguyên Legend tại Bưu điện Thành phố, cạnh Dinh Độc Lập, trên những tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Pasteur…, cà phê thế giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm đến trải nghiệm cà phê độc đáo, mang đậm dấu ấn đặc trưng của một không gian cà phê biểu tượng, hội tụ tinh hoa ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Tại đây, người yêu cà phê có thể thưởng thức menu thức uống với những phong cách thưởng lãm cà phê đặc sắc.

Trung Nguyên đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kinh doanh cà phê với hơn 1.000 cửa hàng tại Việt Nam và quốc tế ẢNH: Q.T

Với hơn 1.000 cửa hàng tại Việt Nam và quốc tế, hệ thống quán của Trung Nguyên Legend đang là điểm đến đặc sắc, mang lại những trải nghiệm toàn diện về văn hóa cà phê Việt Nam. Đặc biệt, Trung Nguyên Legend sẽ chính thức khai trương cà phê thế giới Trung Nguyên Legend tại 68 Nguyễn Huệ - vị trí sôi động và mang tính biểu tượng bậc nhất TP.HCM vào ngày 16.6 sắp tới, đánh dấu cột mốc 30 năm sáng tạo và phụng sự của Tập đoàn Trung Nguyên.

Nhiều chuyên gia uy tín nhận định cà phê thế giới Trung Nguyên Legend là mô hình “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống”, lan tỏa những giá trị văn hóa và triết lý cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới ẢNH: Q.T

Riêng tại Mỹ, tháng 6 và tháng 7.2026, hai không gian cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend mới cũng sẽ được đưa vào hoạt động tại Huntington Beach (California) và Beaverton (Oregon), tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ. Trung Nguyên cũng có kế hoạch mở rộng đến 130 quán tại Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan (Trung Quốc) và xuất hiện tại Melbourne (Úc), Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp… nhằm nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam trên toàn cầu.