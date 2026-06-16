Trung Quốc biến 'rác' than thành vật liệu xây dựng

Tại TP.Cao Bình thuộc tỉnh Sơn Tây - thủ phủ ngành than của Trung Quốc, một dự án mới đã đi vào hoạt động gần đây để chế biến quặng đuôi than thành cốt liệu (cát và đá dăm), theo tờ South China Morning Post.

Công nhân tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) Ảnh: Reuters

Vật liệu sinh thái

Quặng đuôi than là phế phẩm dạng rắn và lỏng phát sinh trong quá trình khai thác và chế biến than, khó phân hủy và tái chế sạch. Phần phế thải rắn, chiếm đến 20% đất đá khai thác từ mỏ than, trước đây thường bị đổ đống tại các bãi chứa, gây nguy cơ cháy và ô nhiễm môi trường, theo CGTN. Tổng lượng quặng đuôi than của Trung Quốc được cho là đã vượt mức 7 tỉ tấn và mỗi năm có thêm 500 triệu tấn. Tỷ lệ tái chế chưa đạt 60% đặt ra gánh nặng lớn về môi trường và cản trở sự phát triển của các thành phố phụ thuộc vào ngành than.

Tuy nhiên, nhà máy mới tại Cao Bình đã áp dụng công nghệ để biến loại phế phẩm này thành vật liệu xây dựng có giá trị. Nhà máy có thể xử lý 1.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày để sản xuất ra cát và đá dăm đạt tiêu chuẩn xây dựng, giúp thay thế đáng kể nguồn cát tự nhiên khai thác từ lòng sông.

Đầu tiên, quặng đuôi than được phân loại bằng thiết bị tách tia X trước khi được nghiền nhỏ, sàng lọc, loại bỏ tạp chất. Phần nguyên liệu này sau đó được dùng để sản xuất cát, đá dăm nhân tạo và ép thành gạch, loại vật liệu thân thiện môi trường vì không cần nung. Ngoài ra, sản phẩm của nhà máy còn có thể được ứng dụng để sản xuất gốm sứ, lớp phủ phi thuyền, vật liệu làm nền đường và các vật liệu vô cơ mới. Tuy nhiên, hạn chế của loại vật liệu này là không chịu được lực lớn và không phù hợp cho các cấu trúc chịu lực chính. Bên cạnh đó, trước khi đưa vào sử dụng, vật liệu bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm tra độc tính do có thể còn chứa các chất độc hại.

Tái sử dụng toàn diện

Ông Hồ Ấu Dịch, cựu Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu xây dựng Trung Quốc, cho biết việc thử nghiệm sử dụng quặng đuôi than làm cốt liệu đã được thực hiện từ lâu nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng nhu cầu cốt liệu hằng năm của Trung Quốc. Việc ứng dụng đã được thúc đẩy từ sau năm 2010, khi nhà nước siết nguồn vật liệu được khai thác từ thiên nhiên, đồng thời đẩy mạnh tiến tới các mục tiêu giảm phát thải carbon.

Tháng 4.2025, Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc đã khởi động một dự án tái chế quy mô lớn với công suất 10 triệu tấn mỗi năm tại TP.Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, theo Tân Hoa xã. Trước đó, một công ty khai thác than tại TP.Trường Trị cũng ở Sơn Tây đã biến loại phế thải rắn này thành dạng sệt và bơm ngược trở lại các hầm mỏ đã khai thác, giúp lấp các hầm ngầm nhằm ngăn sụt lún, theo CGTN.