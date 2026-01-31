Trung Quốc cấm livestream lạm dụng filter và hiệu ứng làm đẹp

Theo ettoday, ngành công nghiệp livestream tại Trung Quốc vừa bước vào giai đoạn quản lý chặt chẽ hơn khi Cục Quản lý giám sát thị trường nước này công bố bộ tiêu chuẩn đầu tiên dành riêng cho hình thức phát sóng trực tuyến theo nhóm. Theo đó, hoạt động của các nhóm livestream trên Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt về hình thức trình bày, nội dung và phương pháp tương tác.

Hình ảnh từ livestream cho thấy mức độ can thiệp của filter làm đẹp quá nhiều, dễ gây hiểu lầm và thiếu tính chân thực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ETTODAY

Theo định nghĩa trong quy định mới, livestream nhóm là hình thức biểu diễn trực tuyến có từ ba người dẫn trở lên. Trong quá trình phát sóng, người tham gia không được sử dụng trang điểm đậm, filter quá mức hay hiệu ứng làm đẹp nhằm thu hút khán giả. Việc sử dụng ngôn ngữ, động tác hay xây dựng kịch bản mang tính gợi ý nhằm thúc đẩy tiêu dùng cũng bị cấm. Đồng thời, các buổi biểu diễn phải bảo đảm yếu tố nội dung khi yêu cầu mỗi tiết mục, chẳng hạn như múa hoặc hát, có thời lượng tối thiểu hai phút và trình bày đầy đủ, tránh hiện tượng chia nhỏ hoặc lạm dụng hiệu ứng thay thế.

Một số hình thức thương mại hóa phổ biến cũng bị đưa vào danh sách hạn chế, như tổ chức người hâm mộ tặng thưởng theo hình thức xếp hạng hoặc thi đua. Báo cáo do Hiệp hội ngành công nghiệp biểu diễn Trung Quốc và các nền tảng video ngắn phối hợp công bố cho biết, trong năm 2025 có khoảng 8.000 phòng livestream nhóm hoạt động mỗi ngày, với hơn 3.500 đơn vị kinh doanh, chiếm gần 12% toàn ngành.

Nhiều nền tảng lớn như Douyin, Kuaishou cùng các công ty truyền thông kỹ thuật số đã tham gia xây dựng bộ tiêu chuẩn. Đại diện của một đơn vị quản lý nội dung trực tuyến tại Tây An cho biết, trước đây họ từng sử dụng filter mạnh và tạo hình gây chú ý để thu hút người xem. Tuy nhiên, hiện nay các công ty này đã bắt đầu điều chỉnh hướng đi, giảm bớt hiệu ứng phô trương và chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng biểu diễn và nội dung thực tế của người phát sóng.

Mặc dù Douyin chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc triển khai các giới hạn kỹ thuật đối với filter, nhưng thông tin về quy định mới đã nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận trong cộng đồng mạng.