Trung Quốc cân nhắc cho ByteDance, Alibaba mua chip Nvidia

The Information dẫn nguồn tin thân cận cho biết Chính phủ Trung Quốc đã phát tín hiệu cho phép ByteDance và Alibaba có thể mua chip thế hệ mới của Nvidia. Theo đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã yêu cầu các công ty báo cáo về kế hoạch mua RTX Pro 5500 của Nvidia.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào việc phê duyệt sẽ được tiến hành, số lượng được phép mua và tiêu chuẩn dùng để quyết định.

Nvidia công bố nền tảng Vera Rubin nhằm tăng mạnh hiệu suất và hiệu quả năng lượng cho các hệ thống AI factory, tại Hội nghị GTC 2026 ẢNH: KHẢI MINH

Hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc đã gặp phải nhiều khó khăn từ cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Washington đã chặn việc bán các chip AI tiên tiến của hãng cho khách hàng Trung Quốc nhằm hạn chế năng lực phát triển AI. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh đã hạn chế phần lớn công ty Trung Quốc mua chip tiên tiến của Nvidia để hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước và tránh rủi ro về an ninh.

Chính phủ Mỹ chưa công khai đề cập đến việc liệu card đồ họa RTX Pro 5500 này có được bán sang Trung Quốc hay không. The Information dẫn lời người phát ngôn của Nvidia cho biết các nhà sản xuất chip và card đồ họa nội địa của Trung Quốc đang tăng trưởng chưa từng có kể từ năm 2022, trong khi các công ty Mỹ "tiếp tục bị hạn chế bởi các biện pháp kiểm soát lỗi thời".

Thách thức của Nvidia tại thị trường Trung Quốc

Việc chính Bắc Kinh xem xét bật đèn xanh giúp Nvidia có cơ hội tốt nhất trong hơn một năm qua để lấy lại đà phát triển tại Trung Quốc. CEO Jensen Huang cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã làm giảm thị phần của công ty ông tại thị trường AI Trung Quốc từ 95% xuống còn 0%. Các công ty Trung Quốc do Huawei dẫn đầu đang lấp đầy khoảng trống này.

Với Bắc Kinh, thách thức nằm ở chỗ các công ty Trung Quốc liên tục tung ra các sản phẩm và dịch vụ AI nhanh hơn, cần năng lực tính toán mạnh, buộc các nhà chức trách phải xem xét lại lệnh cấm với Nvidia.

RTX Pro 5500 không phải là card đồ họa đầu bảng của Nvidia. Nó thiếu các liên kết tốc độ cao và bộ nhớ nhanh có trong hầu hết các chip dùng cho trung tâm dữ liệu AI. Model này được thiết kế cho máy tính của các kỹ sư và nhà thiết kế.

Theo The Information, các công ty Trung Quốc vẫn muốn sở hữu RTX Pro 5500. ByteDance cân nhắc đặt hàng khoảng 1 triệu chiếc. Khách hàng muốn lắp card này vào máy chủ để hỗ trợ chạy các mô hình AI. Một công ty dự định lắp đặt tám card RTX Pro 5500 vào mỗi máy chủ. Đây là cấu hình tiêu chuẩn cho phép các chip hoạt động cùng nhau trên các mô hình AI lớn hơn.

Nvidia đặt mục tiêu giao hàng vào cuối tháng 12, nhắm đến khoảng 500.000 thiết bị mỗi quý cho thị trường Trung Quốc. Giá card từ 85.000 đến 90.000 nhân dân tệ (khoảng 13.000 USD), tương đương giá card AI Ascend 950PR của Huawei.

Chính phủ Mỹ đã cho phép Nvidia bán chip AI đời cũ cho khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên Bắc Kinh lại hạn chế các công ty trong nước mua.

Bắc Kinh thậm chí còn siết chặt chip Nvidia sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc. Năm ngoái, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện của Nvidia về những rủi ro an ninh liên quan đến chip H20. Con chip này đã được thiết kế lại để phù hợp với các quy định xuất khẩu của Mỹ. Sau đó, Bắc Kinh yêu cầu ByteDance, Alibaba và Tencent dừng mua chip Nvidia cho đến khi cơ quan quản lý hoàn tất việc xem xét. Card đồ họa RTX Pro 6000D cũng bị chặn mua bán vì lý do an ninh.