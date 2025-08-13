Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc cắt đứt liên lạc với Tổng thống Czech vì Đạt Lai Lạt Ma

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/08/2025 20:12 GMT+7

Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel sau khi ông có cuộc gặp riêng với Đạt Lai Lạt Ma, một động thái làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước.

Trung Quốc cho biết họ đã "gửi đơn phản đối nghiêm túc tới phía Cộng hòa Czech" sau khi ông Petr Pavel tới Ấn Độ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đạt Lai Lạt Ma hôm 27.7, theo Euro News ngày 13.8.

Trung Quốc cắt đứt liên lạc với Tổng thống Czech vì gặp Đạt Lai Lạt Ma - Ảnh 1.

Tổng thống Czech Petr Pavel gặp Đạt Lai Lạt Ma tại Leh, Ladakh (Ấn Độ) ngày 27.7

ẢNH: Đạt Lai Lạt Ma/Facebook

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh Lâm Kiếm cho biết trong một tuyên bố ngày 12.8: "Cuộc gặp gỡ này vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị của chính phủ Czech với chính phủ Trung Quốc và gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".

"Trung Quốc cực lực lên án và kiên quyết phản đối việc này, đồng thời đã gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới phía Séc. Trước hành động khiêu khích nghiêm trọng của Pavel, Trung Quốc quyết định chấm dứt mọi quan hệ với ông ta", theo tuyên bố.

Văn phòng Tổng thống Czech sau đó khẳng định cuộc gặp giữa ông Pavel với Đạt Lai Lạt Ma diễn ra với tư cách cá nhân, không phải một sự kiện chính thức, Hãng thông tấn CTK đưa tin.

Trước đó, ông Filip Platos, người phát ngôn của Tổng thống Pavel, đã nói với CTK vào tháng trước: "Khi trở về từ chuyến thăm làm việc tới Nhật Bản, tổng thống đã nhân cơ hội này tách khỏi phái đoàn để đích thân chúc mừng Đạt Lai Lạt Ma".

Hồi tháng 8.2024, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục tái khẳng định lập trường, phản đối bất kỳ quốc gia nào tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma "dưới bất kỳ hình thức và lý do nào".

Người phát ngôn Mao Ninh nhấn mạnh: "Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không chỉ là một nhân vật tôn giáo. Ông ấy còn là một phần tử chính trị lưu vong, có liên quan đến các hoạt động ly khai. Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi cuộc gặp giữa ông ấy và các quan chức nước ngoài, dù ở bất kỳ cấp độ nào".

Câu chuyện xoay quanh Đạt Lai Lạt Ma luôn là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Chính phủ Trung Quốc cho biết sự tái sinh của các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, bao gồm cả Đạt Lai Lạt Ma, phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc và được chính quyền trung ương chấp thuận.

Trong khi đó, hồi tháng 7, Bộ trưởng cấp cao Ấn Độ Kiren Rijiju tuyên bố rằng chỉ có Đạt Lai Lạt Ma và tổ chức do ngài thành lập mới có thẩm quyền quyết định người kế nhiệm ngài làm nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng.

trung quốc Cộng hoà Czech Petr Pavel Đạt lai lạt ma Tây Tạng
