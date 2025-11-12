Trung Quốc: Cầu vượt cao tốc mới khánh thành sập do lở đất

Theo thông báo của cảnh sát thành phố Maerkang (Tứ Xuyên), cầu Hongqi dài 758 m đã bị phong tỏa hoàn toàn vào chiều 10.11 sau khi phát hiện nhiều vết nứt trên sườn dốc và mặt đường gần đó.

Hình ảnh từ video ghi lại cảnh một phần cây cầu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị sập ngày 11.11.2025 ẢNH: REUTERS

Địa hình của ngọn núi bên cạnh cũng có dấu hiệu dịch chuyển, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán các phương tiện đang lưu thông và dựng biển cảnh báo cấm đi lại ở khu vực này trước 23 giờ tối 10.11.

Đến chiều 11.11, tình hình địa chất trên sườn núi trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến một vụ lở đất lớn khiến phần cầu dẫn và nền đường sụp đổ.

Xem hình ảnh lở đất kinh hoàng làm sập cầu Hongqi vừa xây dựng ở tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy dòng đất đá trút xuống cây cầu, khiến phần kết cấu chính sụp đổ vì khối lượng và sức va chạm dữ dội. Vụ sập cầu tạo ra một đám bụi khổng lồ và những mảnh vụn bê tông bay ra xung quanh. Chính quyền địa phương xác nhận không có báo cáo về thương vong.

Theo video do nhà thầu Tập đoàn đường và cầu Tứ Xuyên (Sichuan Road & Bridge Group) - đơn vị thi công công trình - đăng tải trên mạng xã hội, cầu Hongqi vừa được hoàn thiện vào đầu năm nay. Theo China Daily dẫn thông báo từ chính quyền địa phương, hiện chưa có thời điểm dự kiến để mở lại tuyến cao tốc.

Cầu Hongqi nằm gần dự án thủy điện Song Giang Khẩu - công trình khi hoàn thành được cho sẽ trở thành đập cao nhất thế giới. Theo South China Morning Post, dự án này đã bắt đầu tích nước từ ngày 1.5.