Trung Quốc có động thái quân sự mới, Đài Loan phản ứng

Các cuộc tuần tra và tập trận nói trên của Trung Quốc nhằm huấn luyện sự phối hợp của các tàu và máy bay quân sự cũng như khả năng giành quyền kiểm soát trên không và trên biển, theo Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Chiến khu Đông bộ Thi Nghị.

Phát ngôn viên Thi Nghị cho biết khả năng chiến đấu trong điều kiện giao chiến thực sự của các lực lượng vũ trang sẽ được kiểm tra trong cuộc tập trận.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh các cuộc tuần tra và tập trận mới là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với sự thông đồng của phe ly khai đòi "độc lập Đài Loan" với những thành phần nước ngoài và hành động khiêu khích của họ.

Quân đội Trung Quốc tiến một cuộc tập trận gần đây Chụp màn hình Chinamil.com

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm nay lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận mới của Trung Quốc và cho biết sẽ cử lực lượng thích hợp để ứng phó.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho rằng việc phát động cuộc tập trận lần này của Trung Quốc không giúp ích cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Cuộc tập trận trên diễn ra một ngày sau khi Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trở về từ Mỹ, nơi ông đã quá cảnh 2 lần trong chuyến thăm Paraguay vừa qua.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.8 nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" đối với chuyến đi tới Mỹ của ông Lại, hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào năm tới, theo AFP.

Mỹ nói gì khi Trung Quốc lên án chuyến quá cảnh của phó lãnh đạo Đài Loan

Tại bữa trưa ở New York ngày 13.8, ông Lại nói rằng "nếu Đài Loan an toàn thì thế giới sẽ an toàn, nếu eo biển Đài Loan yên bình thì thế giới cũng yên bình", theo Reuters dẫn lại thông báo từ văn phòng lãnh đạo Đài Loan.

Ông Lại đã cam kết duy trì hòa bình và hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Ông nhắc lại ở New York rằng ông "rất sẵn lòng" nói chuyện với Trung Quốc và tìm kiếm hòa bình và ổn định, tuân theo các chính sách của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.