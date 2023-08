Trung Quốc lên án chuyến quá cảnh của phó lãnh đạo Đài Loan, Mỹ nói gì?

Theo hãng tin AFP, ông Lại đã dừng chân ở thành phố New York (Mỹ) và sẽ quá cảnh ở thành phố San Francisco khi trở về Đài Loan trong chuyến công du Paraguay.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 14.8 nói với các phóng viên: "Không có lý do gì để biến việc quá cảnh này thành bất cứ điều gì leo thang". Ông Patel cho biết thêm đây là lần thứ 11 trong hai thập niên qua, một phó lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ.

Ông Patel nhấn mạnh: "Điều này phù hợp với chính sách Một Trung Quốc của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến việc đi chệch khỏi hiện trạng".

Bộ Ngoại giao Mỹ có phản ứng như trên sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13.8 nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" đối với chuyến đi tới Mỹ của ông Lại.

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trong bữa tiệc trưa ở Thành phố New York, Mỹ hôm 14.8 REUTERS

Vị phát ngôn viên nói: "Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sắp xếp "việc quá cảnh" cho (ông) Lại Thanh Đức ở Mỹ".

Vị này nhấn mạnh: "Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, kiên quyết phản đối những thành phần ly khai tìm kiếm 'độc lập Đài Loan' vào Mỹ dưới bất kỳ danh nghĩa nào và vì bất kỳ lý do gì, và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức liên lạc chính thức giữa chính phủ Mỹ và phía Đài Loan".

Trong khi đó, tại bữa trưa ở New York ngày 13.8, ông Lại nói rằng "nếu Đài Loan an toàn thì thế giới sẽ an toàn, nếu eo biển Đài Loan yên bình thì thế giới cũng yên bình", theo Reuters dẫn lại thông báo từ văn phòng lãnh đạo Đài Loan.

Ông Lại, hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào năm tới, đã cam kết duy trì hòa bình và hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Ông nhắc lại ở New York rằng ông "rất sẵn lòng" nói chuyện với Trung Quốc và tìm kiếm hòa bình và ổn định, tuân theo các chính sách của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Mặt khác, ông Lại nhấn mạnh chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ, theo Reuters.