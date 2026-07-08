Trung Quốc có thể hạn chế nước ngoài truy cập các mô hình AI tiên tiến?

Theo các nguồn tin tiết lộ với Reuters, giới chức Trung Quốc đang xem xét việc hạn chế quyền truy cập từ nước ngoài đối với các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của nước này.

Các nguồn tin cho biết thêm trong khoảng một tháng qua, giới chức đã tổ chức các cuộc họp với những công ty công nghệ hàng đầu để thảo luận về vấn đề này.

Các cuộc thảo luận diễn ra sau hàng loạt động thái của Bắc Kinh nhằm giữ các công nghệ AI do Trung Quốc phát triển ở lại trong nước.

Điều này cũng cho thấy Trung Quốc, cũng như Mỹ, hiện coi AI là một tài sản chiến lược quan trọng cần được kiểm soát.

Theo các nguồn tin, những tập đoàn công nghệ như Alibaba, ByteDance và Z.ai đã tham dự các cuộc họp.

Những tập đoàn công nghệ như Alibaba, ByteDance và Z.ai đã tham dự các cuộc họp, theo nguồn tin ẢNH: REUTERS

Các mô hình AI của Trung Quốc đã mở rộng hiện diện trên toàn cầu kể từ khi DeepSeek ra mắt mô hình R1 vào năm ngoái.

Một phần nguyên nhân là nhờ chi phí thấp và năng lực ngày càng được cải thiện.

Nếu Bắc Kinh quyết định hạn chế quyền truy cập vào các sản phẩm này, thị trường AI toàn cầu có thể chịu tác động dây chuyền, khi chi phí đối với nhiều doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tăng lên.

Hai nguồn tin cho biết các cuộc họp do Bộ Thương mại Trung Quốc chủ trì và các bên đã thảo luận về việc áp đặt các giới hạn đối với những mô hình AI tiên tiến nhất.

Các nội dung được đề cập bao gồm cả mô hình mã nguồn đóng và các phiên bản có tính mở hơn.

Các nguồn tin cũng cho biết giới chức đã thảo luận về việc đưa hành vi làm rò rỉ hoặc đánh cắp công nghệ AI độc quyền vào diện vi phạm theo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Một nguồn tin khác cho biết giới chức còn nêu khả năng triển khai các biện pháp mới nhằm hạn chế những đối tượng được phép rót vốn cho các công ty khởi nghiệp AI trong nước.

Theo các nguồn tin, phạm vi của những biện pháp hạn chế đang được đề xuất vẫn đang trong quá trình thảo luận và có thể chỉ áp dụng đối với các mô hình AI được phát triển trong tương lai.

Hiện chưa rõ thời điểm các biện pháp này có hiệu lực, hoặc liệu chúng có được triển khai hay không.

Bộ Thương mại Trung Quốc và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cũng như các công ty Alibaba, ByteDance và Z.ai chưa trả lời đề nghị bình luận từ Reuters.

Ba nguồn tin cũng tiết lộ với Reuters rằng DeepSeek đang phát triển chip AI riêng.

Động thái này có thể giúp công ty giảm phụ thuộc vào các dòng chip của Nvidia và Huawei.

Theo các nguồn tin, con chip này sẽ được thiết kế chủ yếu để phục vụ giai đoạn suy luận, thay vì huấn luyện các mô hình AI mới.

Suy luận là giai đoạn xử lý của AI, trong đó mô hình đã được huấn luyện tạo ra câu trả lời cho người dùng.

DeepSeek chưa phản hồi đề nghị bình luận từ Reuters.