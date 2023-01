Trung Quốc công bố gần 60.000 người chết vì Covid-19 trong chưa đầy 1 tháng

Hoàn Cầu thời báo đưa tin Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14.1 đã công bố số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó, nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

Các con số này do bà Tiêu Nhã Huy (Jiao Yahui), một quan chức của NHC, tiết lộ. Bà Tiêu cho biết độ tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 trong giai đoạn đó là 80,3 tuổi, với 90,1% số người tử vong trên 65 tuổi và 56,5% là người trên 80 tuổi. Hơn 90% nạn nhân có các bệnh nền.

Bà Tiêu lưu ý rằng Trung Quốc xem người chết có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 là ca tử vong có liên quan đến Covid-19, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và quốc tế.

Chuyên gia này cho biết có 2 nguyên nhân gây ra ca tử vong liên quan đến Covid-19: nhiễm SARS-CoV-2 dẫn đến suy hô hấp và tử vong hoặc các bệnh nền tương tác với virus, dẫn đến tử vong. Trong số 59.938 trường hợp tử vong do Covid-19 được báo cáo, 5.503 nạn nhân chết do suy hô hấp có liên quan đến virus và 54.435 người chết do Covid-19 tương tác với bệnh nền.

Các số liệu này được đưa ra để đáp lại những lo ngại của một số người trong cộng đồng quốc tế về dữ liệu Covid-19 của Trung Quốc.





NHC cũng cho biết cả số lượng ca nhiễm và số ca bệnh nghiêm trọng ở nước này đã đạt đến điểm mà chúng bắt đầu giảm dần.

Theo bà Tiêu, số ca mắc Covid-19 nghiêm trọng đạt mức cao nhất vào ngày 5.1 ở mốc 128.000 ca. Chuyên gia này cho biết con số trên đã giảm xuống còn 105.000 người vào ngày 12.1 và hiện 75,3% số giường cho các ca nặng đã có người sử dụng.

Tuy nhiên, bà Tiêu cảnh báo rằng hiện tại, số ca bệnh nặng phải nhập viện vẫn còn cao. Bà cho biết vào ngày 12.1, 97,8% các ca bệnh nặng được báo cáo phải nhập viện. Tất cả đều có bệnh lý nền trước khi mắc Covid-19.

Bà Tiêu cho biết thêm rằng số ca mắc Covid-19 được phát hiện tại các phòng khám sốt cũng đang giảm. Vào ngày 20.12.2022, 33,9% bệnh nhân tại các phòng khám sốt dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm xuống 10,8% kể từ ngày 12.1, cho thấy rằng đỉnh lây nhiễm đã qua.