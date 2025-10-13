Trung Quốc cứng rắn đáp trả Mỹ về căng thẳng thương mại

Trong một bản tin của đài truyền hình nhà nước CCTV, Bộ Thương mại Trung Quốc bảo vệ các biện pháp do nước này đặt ra về hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm và thiết bị, nhưng cũng không áp đặt các mức thuế mới đối với hàng hóa từ Mỹ.

Căng thẳng thương mại trở lại đã làm rung chuyển Phố Wall, khiến các công ty nước ngoài phụ thuộc vào nguồn đất hiếm của Trung Quốc lo ngại.

Diễn biến này có thể làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Tuyên bố hôm 12.10 là phản ứng trực tiếp đầu tiên của Bắc Kinh đối với động thái trước đó của ông Trump về việc áp thêm 100% thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, và đặt ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các phần mềm quan trọng.

Trong bài đăng dài trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc Bắc Kinh đột ngột gia tăng căng thẳng thương mại, sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến thuế quan khó khăn sáu tháng trước giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Công nhân vận chuyển đất chứa nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại một cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố dài tương tự, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của họ được đưa ra sau khi Mỹ áp dụng một loạt các biện pháp kể từ các cuộc đàm phán song phương vào tháng trước.

Bắc Kinh đưa ra ví dụ là việc Mỹ đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại và áp dụng phí cảng đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không liên hệ rõ ràng những hành động này của Mỹ với việc hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm.

Trung Quốc cho biết các hạn chế này được thúc đẩy bởi lo ngại về việc sử dụng các nguyên tố này cho mục đích quân sự trong bối cảnh "xung đột quân sự thường xuyên xảy ra".

Trung Quốc sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm và nam châm đất hiếm đã qua chế biến trên thế giới, là nguyên liệu rất quan trọng trong việc sản xuất nhiều oại sản phẩm từ xe điện đến radar quân sự.

Việc xuất khẩu bảy loại đất hiếm đã bị hạn chế, và Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9.10 đã bổ sung thêm năm loại nữa.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 12.10 đã tìm cách trấn an các công ty nước ngoài đang lo ngại về các hạn chế này.

Bộ này cam kết sẽ chấp thuận các đơn xin xuất khẩu "cho mục đích dân sự tuân thủ các quy định".