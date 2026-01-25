Trung Quốc điều tra 2 vị tướng cấp cao của quân đội

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24.1 thông báo 2 vị tướng cấp cao của quân đội đang bị điều tra.

Theo thông báo, các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đang bị điều tra về nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Trương Hựu Hiệp (76 tuổi) là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông chuyên về công tác hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 2012 trong khi ông Trương Hựu Hiệp làm Phó chủ tịch từ năm 2017. Quân ủy Trung ương còn một phó chủ tịch là tướng Trương Thăng Dân, mới được bổ nhiệm vào tháng 10.2025 sau khi người tiền nhiệm bị điều tra.

Ông Trương Hựu Hiệp tham dự lễ khai mạc Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2014 ẢNH: REUTERS

Ông Trương đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 11.2025, khi ông có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Moscow.

Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập (62 tuổi) làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp từ năm 2022 và trở thành Ủy viên quân ủy Trung ương từ năm 2023.

Quân đội là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch trấn áp tham nhũng quy mô lớn do ông Tập Cận Bình chỉ đạo năm 2012.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc thông báo khai trừ đảng và tước quân tịch của 9 quan chức quân đội, trong đó có 2 tướng cấp cao gồm ông Hà Vệ Đông, khi đó là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, và ông Miêu Hoa, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị Quân ủy Trung ương.

Qua điều tra cho thấy, 9 người này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng với số tiền đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng đặc biệt xấu.