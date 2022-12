Trung Quốc đổi cách tính số người tử vong vì Covid-19

Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc từ ngày 20.12 sẽ không tính những bệnh nhân Covid-19 chết do mắc bệnh nền là ca tử vong vì nhiễm biến thể Omicron. Thông tin này được ông Vương Quý Cường (Wang Guiqiang), Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, đưa ra tại một cuộc họp báo cùng ngày.

Ông Vương chỉ ra rằng mặc dù các biến thể Omicron vẫn gây viêm phổi trong một số trường hợp, chúng hiếm khi dẫn đến suy hô hấp. Vì vậy, Trung Quốc sẽ chỉ xem các trường hợp tử vong vì viêm phổi hoặc suy hô hấp do SARS-CoV-2 gây ra là ca tử vong liên quan đến Covid-19. Theo ông Vương, những trường hợp tử vong do các bệnh khác hoặc các bệnh nền, như bệnh tim mạch, mạch máu não và nhồi máu cơ tim, không được xem là ca tử vong do Covid-19 gây ra.

Ông Vương giải thích rằng do tỷ lệ gây bệnh của các chủng Omicron giảm đáng kể và việc tiêm vắc xin được phổ biến rộng rãi ở hầu hết các vùng trong cả nước, các chủng Omicron hiện chủ yếu xâm nhập vào đường hô hấp trên và tỷ lệ gây viêm phổi ở đường hô hấp dưới tương đối thấp.

Trong ngày 19.12, Trung Quốc ghi nhận thêm 2.722 ca bệnh mới. Hiện 35.976 trường hợp mắc Covid-19 vẫn đang được theo dõi và điều trị y tế trên toàn quốc. Tính đến ngày 19.12, tổng cộng 383.175 trường hợp đã được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 và 5.242 trường hợp tử vong đã được báo cáo cả nước, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).





Ông Vương lưu ý rằng chỉ có một số người cao tuổi thực sự chết do suy hô hấp sau khi nhiễm Covid-19. Chuyên gia này cho biết NHC đã làm rõ cách tính những trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 để phản ánh một cách khoa học và thực tế các trường hợp tử vong do căn bệnh này gây ra.

Theo trang web của NHC, 7 người đã tử vong vì Covid-19 trong tuần qua và những trường hợp tử vong được xác nhận này đều ở Bắc Kinh.