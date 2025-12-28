Trung Quốc giảm tải thi cử, mỗi học kỳ chỉ cho kiểm tra một lần

Học sinh Trung Quốc tham gia hoạt động ngoại khóa tại một trường tiểu học ở TP.Hợp Phì, tỉnh An Huy ẢNH: CHINA DAILY

Cải cách kiểm tra, đánh giá

Bộ Giáo dục Trung Quốc giữa tuần trước ban hành quy định mới yêu cầu cắt giảm đáng kể các bài kiểm tra thường xuyên với học sinh phổ thông. Trong đó, bộ này yêu cầu các trường tiểu học không cho học sinh lớp 1, 2 thi viết, trong khi các khối còn lại mỗi học kỳ chỉ được tổ chức thi một lần vào cuối kỳ. Với bậc THCS, số bài thi ở mỗi học kỳ được nâng lên thành hai, một vào giữa và một vào cuối kỳ.

Các trường THPT cũng phải hạn chế số lần kiểm tra nhưng Bộ Giáo dục Trung Quốc không nêu rõ mức trần cho phép. Ngoài ra, quy định cũng thông tin trừ học sinh khối 9 và 12, còn lại không em nào được dự các kỳ thi liên trường hoặc các kỳ thi cấp quận hay huyện, theo tờ China Daily.

Quy định mới đồng thời yêu cầu các trường phổ thông Trung Quốc nâng cao chất lượng ra đề thi, đảm bảo câu hỏi bám sát với chương trình quốc gia, tránh các nội dung lạ hay đánh đố. Để hiện thực hóa điều này, ngành giáo dục Trung Quốc cấm các trường mua đề soạn sẵn và nếu không đủ năng lực ra đề, trường phải dùng ngân hàng đề do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng triển khai cơ chế thẩm định mới, buộc mỗi đề thi phải có ít nhất 3 người tham gia rà soát để bảo đảm tuân thủ quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ bị điều tra, trong đó cả người ra đề, người thẩm định và ban giám hiệu phải cùng chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, xứ sở tỉ dân cũng bắt đầu thay đổi cách đánh giá, không còn chấm điểm số mà chỉ xếp loại và không công khai xếp hạng của học sinh. Trọng tâm của hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ chuyển sang việc phát hiện lỗ hổng kiến thức và định hướng cải thiện công tác sư phạm của giáo viên. Song song đó, giáo viên cũng sẽ được đào tạo kỹ năng ra đề, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra và đánh giá học sinh.

Xóa bỏ tư duy dạy để thi

Một quan chức cấp cao của Vụ Giáo dục cơ bản (Bộ Giáo dục Trung Quốc) nhìn nhận việc đánh giá thường xuyên ở các trường phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh tình hình dạy và học, qua đó góp phần cải thiện chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, một số địa phương và trường học đã bộc lộ nhiều vấn đề như quản lý thi cử lỏng lẻo, kiểm tra quá thường xuyên, đề thi kém chất lượng, quy trình thẩm định chưa đầy đủ hoặc sử dụng kết quả đánh giá chưa phù hợp.

Những vấn đề này gây áp lực học tập không cần thiết lên học sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện và lành mạnh của các em, vị này nói.

Quy định mới, do đó, "kiểm soát tốt hơn tình trạng thi cử dày đặc, nâng cao chất lượng đề thi và định hướng việc kiểm tra, đánh giá theo hướng khoa học và toàn diện", theo ông Cui Shifeng, Hiệu trưởng Trường tiểu học nghệ thuật Hợp Phì ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Nam hiệu trưởng cho rằng quy định mới giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần của các em, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Cui cũng nhận định quy định mới khuyến khích các trường đổi mới phương thức kiểm tra, tránh việc xem thi cử là thước đo duy nhất để đánh giá học trò. Đây là bước ngoặt quan trọng để nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của các em trong bối cảnh mới, bởi nó giúp toàn bộ quá trình dạy và học trên lớp không chỉ có mỗi mục tiêu là đạt điểm cao trong bài kiểm tra, ông chia sẻ thêm.