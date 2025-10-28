Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy thương mại tự do, ông Trump cứng rắn với Canada

Trung Quốc đã thúc đẩy thương mại cởi mở và quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn tại hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Malaysia hôm 27.10.

Thủ tướng Lý Cường kêu gọi các nhà lãnh đạo duy trì thương mại tự do và phản đối chủ nghĩa bảo hộ, một cụm từ mà Trung Quốc đã sử dụng để chỉ trích các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đạt.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi giới chức Mỹ cho hay các nhà đàm phán từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã thảo luận về khuôn khổ cho một thỏa thuận nhằm tạm dừng việc Mỹ áp thuế quan cao hơn, cũng như việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Hàn Quốc.

Lễ ký kết Bản nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 28 hôm 28.10 ẢNH: REUTERS

Ông Trump đã tham gia vào một loạt hoạt động đàm phán tại hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Kuala Lumpur.

Ông giám sát việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng do ông làm trung gian giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Trump cũng đã thiết lập các thỏa thuận khung thương mại với bốn quốc gia, và dù không thỏa thuận nào trong số này giảm thuế nhập khẩu nhưng vẫn có chỗ cho các trường hợp miễn trừ.

Hôm 27.10, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ nước này cũng đang nỗ lực để đảm bảo các thỏa thuận thương mại.

Ông cho biết ông cũng sẵn sàng gặp ông Trump trong bối cảnh cuộc đàm phán thương mại phức tạp giữa hai nước gặp thêm thách thức mới, khi tổng thống Mỹ giận dữ về một quảng cáo chính trị ở Canada liên quan đến thuế quan.

Ông Trump cho biết ông không vội gặp ông Carney.

Ông nói: “Tôi không muốn gặp ông ấy, không. Tôi sẽ không gặp ông ấy trong một thời gian. Tôi rất hài lòng với thỏa thuận hiện tại của chúng tôi với Canada, chúng tôi sẽ để nó tiếp tục".

Ngược lại, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có giọng điệu tích cực vào hôm 27.10 về căng thẳng thuế quan của nước ông với Mỹ.

Ông cho biết cuộc gặp của ông với ông Trump một ngày trước đó đã "đảm bảo" một thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn so với mức thuế 50% hiện tại đối với hàng hóa Brazil.