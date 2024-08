Trung Quốc 'khẩu chiến' với Mỹ về các cáo buộc doping tại Olympic: Không ai chịu ai!

Theo AFP, chính quyền Trung Quốc và Mỹ đã có những lời qua tiếng lại kể từ khi một cuộc điều tra vào tháng 4 phát hiện ra 23 VĐV bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với chất bị cấm trước Olympic 2020, nhưng vẫn được phép tham gia thi đấu tại kỳ Olympic năm nay.

Họ không bị trừng phạt vì Cơ quan Chống doping thế giới (WADA) đã chấp nhận lập luận của Trung Quốc rằng kết quả xét nghiệm dương tính là do thực phẩm bị ô nhiễm. Những tiết lộ này đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi đối với WADA, đặc biệt là từ Mỹ, khiến Trung Quốc vô cùng tức giận.

Đội tuyển bơi lội Trung Quốc khá thành công ở Olympic 2024 giữa những cáo buộc doping AFP

Trước đó, một số kình ngư nổi tiếng của các quốc gia cũng đã lên tiếng kêu gọi nên loại các VĐV Trung Quốc dính doping, khỏi Olympic 2020. Cựu siêu kình ngư Mỹ Michael Phelps cũng góp tiếng nói của mình trong cuộc tranh cãi nghi án doping tại Olympic 2024, liên quan đến các VĐV bơi lội Trung Quốc. "Nếu một VĐV có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm, họ phải bị cấm thi đấu suốt đời. Không có ngoại lệ. Chỉ cần một lần vi phạm, VĐV đó sẽ bị loại", Michael Phelps đưa ra quan điểm.

Trước những cáo buộc, CHINADA ngày 8.8 đã phản pháo khi cho rằng "có lý do để nghi ngờ môn điền kinh của Mỹ". Họ trích dẫn trường hợp của VĐV chạy nước rút người Mỹ Erriyon Knighton. VĐV này có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm vào tháng 3 nhưng đã được phép tham gia thi đấu Olympic 2024 nhờ lý do có thể là do thịt bị nhiễm độc. Knighton đã đủ điều kiện tham gia trận chung kết 200 m tại Olympic vào ngày 8.8 tại Paris. CHINADA đã hỏi tại sao Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) dường như không phát hiện thêm các xét nghiệm dương tính với chất cấm ở các VĐV hoặc cảnh báo họ về nguy cơ bị nhiễm độc.

Theo đó, phía Trung Quốc kêu gọi tiến hành thêm các xét nghiệm đối với các VĐV điền kinh người Mỹ, cáo buộc "những vết nhơ ăn sâu trong thể thao Mỹ và việc USADA liên tục coi thường các quy trình và tiêu chuẩn".

WADA hứng chịu nhiều chỉ trích từ Mỹ sau khi cho phép một số VĐV bơi lội Trung Quốc từng dính doping thi đấu ở Olympic 2024 AFP

CHINADA không đưa ra bằng chứng nào cho thấy các VĐV người Mỹ hiện đang tham gia Olympic đã không vượt qua được các cuộc kiểm tra doping.

Tính đến ngày 8.8, Mỹ hiện đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic với 27 HCV, còn Trung Quốc xếp sau với 25 HCV.

Trung Quốc đã nêu tên 11 VĐV bơi lội có liên quan đến bê bối doping trong đội tuyển dự Olympic 2024. Họ đã giành được 12 huy chương (2 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ). CHINADA cho biết vào tháng 6 rằng họ sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc công bố thông tin chi tiết về cuộc điều tra đối với 23 VĐV bơi lội có kết quả dương tính với doping.