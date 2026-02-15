Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc miễn visa cho Anh, Canada

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/02/2026 20:31 GMT+7

Trung Quốc sẽ mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân Canada và Anh mang hộ chiếu phổ thông, bắt đầu từ ngày 17.2.

Theo đó, công dân 2 nước được nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích như công tác, du lịch, thăm người thân và bạn bè, giao lưu hoặc quá cảnh. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 17.2 và kéo dài đến hết năm 2026, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tham quan khu vực Bund ở Thượng Hải

Ảnh: Tân Hoa xã

Với động thái trên, Mỹ trở thành quốc gia duy nhất trong liên minh tình báo Five Eyes chưa được hưởng chính sách miễn thị thực của Trung Quốc. Trước đó, New Zealand và Úc - 2 thành viên còn lại của nhóm – đã được Trung Quốc miễn visa từ tháng 7.2024, theo South China Morning Post.

Quyết định trên được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây có nhiều biến chuyển.

Ngoài ra, chính sách thị thực mới được đưa ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trong cuộc gặp với ông Starmer tại Bắc Kinh cuối tháng 1, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mở ra một "chương mới" trong quan hệ song phương, nhấn mạnh rằng lòng tin lẫn nhau cần là nền tảng hợp tác và khẳng định Trung Quốc sẽ không gây ra mối đe dọa cho các quốc gia khác, bất kể quy mô phát triển.

Trong khi đó, trong cuộc gặp ngày 16.1 với ông Carney, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cam kết đảm bảo quyền nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Canada nhằm tăng cường giao lưu nhân dân.

Sau chuyến thăm, Canada dỡ bỏ mức thuế bổ sung 100% đối với xe điện Trung Quốc, còn Bắc Kinh giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hạt cải dầu của Canada. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác dựa trên tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Với việc bổ sung Canada và Anh, tổng số quốc gia được Trung Quốc miễn thị thực đơn phương tăng lên 51. Trung Quốc bắt đầu mở rộng chính sách này từ tháng 11.2023 nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch và giao thương quốc tế sau gần ba năm kiểm soát nghiêm ngặt vì Covid-19.

