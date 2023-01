Trung Quốc mở cửa, cửa khẩu Bắc Phong Sinh vẫn đìu hiu giữa mùa tiêu thụ nông sản

Trong các ngày 10 - 11.1, ghi nhận của PV Thanh Niên tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh) hoạt động thông quan khá ảm đạm. Điều đáng nói, thời gian này đang vào mùa tiêu thụ nông sản cuối năm của cư dân biên giới.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cho biết từ tháng 10 đến nay hoạt động thông quan khá ảm đạm. Mặc dù từ 8.1, phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời nối lại các hoạt động thông quan, nhưng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh vẫn ảm đạm.

“Thời gian này cư dân biên giới chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nên chắc phải 1 tháng nữa hoạt động thông quan mới có thể ổn định. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn duy trì người làm việc bình thường”, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh cho biết.

Theo Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, mỗi ngày cửa khẩu này chỉ xuất khẩu được vỏn vẹn 15 tấn hàng; trong đó chủ yếu là bèo tây, cói… và không có người xuất nhập cảnh.

Bãi kiểm hóa rộng thênh thang nhưng không có một xe hàng; bên trong nhà điều hành các bộ phận làm thủ tục hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế cũng ngoài lực lượng chức năng thì cũng chẳng có bóng dáng một ai khác.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 suốt từ cuối tháng 2 - 9, cửa khẩu Bắc Phong Sinh bị "đóng băng" do phía Trung Quốc áp dụng chính sách "zero Covid".





Do phần lớn thời gian năm 2021 bị "đóng băng" đã khiến kim ngạch qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh trong năm 2022 giảm 76,2% so với năm 2021; đạt 18% so với kế hoạch giao. Cũng trong năm 2022, cửa khẩu Bắc Phong Sinh chỉ làm thủ tục 152 tờ khai, đạt 2,8 triệu USD, giảm 87% tờ khai và giảm 88,7% về kim ngạch so với năm 2021.