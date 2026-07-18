Trung Quốc muốn dẫn dắt trật tự AI toàn cầu mới

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia nắm bắt "cơ hội lịch sử" từ AI mã nguồn mở và cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực AI, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nảy sinh "những bất công lịch sử mới" do sự tiếp cận không bình đẳng đối với công nghệ này.

Những tuyên bố này thể hiện rõ ràng nhất tham vọng của Trung Quốc trong việc định hình cơ chế quản trị AI toàn cầu. Theo đó, nước này coi các mô hình AI mã nguồn mở của mình là hàng hóa công cộng toàn cầu và định vị Bắc Kinh như một đối trọng với Washington vào thời điểm then chốt trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Theo Reuters, Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm nay có quy mô lớn chưa từng thấy, bởi Chủ tịch Tập Cận Bình đã lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc. Ông đã trình bày tầm nhìn về một trật tự thế giới mới do Trung Quốc dẫn dắt - không có sự tham gia của Mỹ - nơi Trung Quốc tập hợp một liên minh các quốc gia thuộc 'Nam bán cầu' để chia sẻ và xuất khẩu các mô hình AI mã nguồn mở, đồng thời cung cấp dịch vụ đào tạo và nâng cao năng lực về AI. Về cơ bản, ông coi AI là một loại 'hàng hóa công cộng toàn cầu' dành cho nhân loại, thay vì áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hay sử dụng các mô hình mã nguồn đóng độc quyền như của OpenAI và Anthropic".

Khi so sánh tầm quan trọng của AI với phát minh ra động cơ hơi nước và điện năng, ông Tập đã phác thảo một tầm nhìn trong đó Trung Quốc chia sẻ công nghệ và chuyên môn về AI với các quốc gia thuộc "Nam bán cầu", đồng thời dẫn dắt các nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập các tiêu chuẩn quản lý công nghệ mới nổi này.

Bài phát biểu đã giới thiệu liên minh AI của Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh với sáng kiến quốc tế "Pax Silica" do Mỹ dẫn đầu, vốn nhằm đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng AI và khoáng sản thiết yếu toàn cầu, mặc dù ông Tập đã tránh nhắc đích danh Washington.

Hãng tin Reuters nhận định ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang vượt qua các lệnh cấm vận và nhanh chóng bắt kịp Mỹ.

Huawei lần đầu tiên công khai giới thiệu cụm máy tính Atlas 950 SuperPoD ẢNH: REUTERS

"Tại WAIC năm nay, Huawei sẽ lần đầu tiên công khai giới thiệu cụm máy tính Atlas 950 SuperPoD. Đây thực chất là một "siêu kết nối" (super node), nơi hàng nghìn chip AI sản xuất trong nước được lắp ráp và tích hợp lại với nhau, cho phép xử lý các khối lượng công việc khổng lồ, từ suy luận cho đến huấn luyện các mô hình AI.

Năm nay, nhiều phòng thí nghiệm AI hàng đầu của Trung Quốc đã dựa vào Huawei để cung cấp thêm các cụm siêu kết nối này, phục vụ việc huấn luyện và chạy suy luận cho các mô hình mới nhất của họ. Điều này cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn nội địa của Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ, đồng thời chứng minh khả năng của nước này trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các dòng chip bán dẫn tiên tiến của Nvidia".