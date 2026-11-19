Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chính thức công bố hoàn tất các cuộc đàm phán tiếp theo về Hiệp định Thương mại tự do Hàn Quốc - Trung Quốc (FTA), trong đó có lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Diễn biến này khiến ngành công nghiệp văn hóa chú ý đến khả năng hai nước đạt tiến triển về vấn đề hạn chế Hallyu.

Thỏa thuận mở rộng cơ hội hợp tác giữa Hàn và Trung

Trung Quốc áp dụng các biện pháp "hạn Hàn" từ năm 2016, sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Dù không công khai ban hành lệnh cấm, nước này được cho là đã âm thầm chỉ đạo các đài truyền hình, công ty giải trí và nền tảng trong nước, khiến nghệ sĩ Hàn Quốc không thể xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc hoặc được thuê làm gương mặt quảng cáo. Các buổi hòa nhạc Kpop, phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc cũng bị hạn chế nhập khẩu và phát sóng. Ngay cả những ngôi sao toàn cầu như BTS cũng không thể tổ chức chuyến lưu diễn Arirang tại Trung Quốc đại lục. Thành viên Suga từng bày tỏ sự tiếc nuối: "Các ca sĩ mang quốc tịch Hàn Quốc không có cách nào biểu diễn ở Trung Quốc".

Dù sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu, BTS vẫn chưa có cơ hội đưa concert của mình đến khán giả Trung Quốc đại lục Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, thỏa thuận mới bảo đảm trò chơi trực tuyến, phim ảnh và các nội dung khác của Hàn Quốc được hưởng "đãi ngộ tối huệ quốc" trong quá trình Trung Quốc thẩm định trước. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm nội dung Hàn Quốc không bị đối xử bất lợi so với nội dung từ các nước thứ ba.

Phạm vi hợp tác sản xuất nội dung chung cũng được mở rộng. Trước đây, hoạt động đồng sản xuất chỉ giới hạn ở phim điện ảnh. Theo thỏa thuận mới, các dự án có thể bao gồm phim truyền hình, hoạt hình, chương trình giải trí và phim tài liệu, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà sản xuất Hàn Quốc và doanh nghiệp Trung Quốc.

Kpop vẫn chưa thể trở lại sân khấu Trung Quốc

Dù mang lại lợi ích cho lĩnh vực nội dung, trong đó có phim điện ảnh và phim truyền hình, thỏa thuận này không đồng nghĩa lệnh hạn chế Hallyu sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức hay thị trường Kpop Trung Quốc được mở cửa.

Nguyên tắc "đãi ngộ tối huệ quốc" và thẩm định không phân biệt đối xử chỉ bảo đảm nội dung Hàn Quốc không bị đối xử kém thuận lợi hơn nội dung từ các nước thứ ba như Mỹ hay Nhật Bản. Điều này không đồng nghĩa nội dung sẽ tự động được phê duyệt, bởi chúng vẫn phải trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc. Thỏa thuận cũng không có điều khoản cụ thể về việc nối lại các buổi biểu diễn thương mại của nghệ sĩ Hàn Quốc. Kể từ khi các biện pháp hạn chế Hallyu được áp dụng, các buổi hòa nhạc Kpop thương mại tại Trung Quốc đại lục bị cấm nghiêm ngặt; hoạt động biểu diễn chỉ được phép tại Hồng Kông và Macau. Ngay cả khi sự kiện được tổ chức, nghệ sĩ Trung Quốc hoặc nghệ sĩ mang quốc tịch nước ngoài mới được phép biểu diễn, còn nghệ sĩ Hàn Quốc vẫn bị cấm.

Nói cách khác, thỏa thuận mới chỉ là điểm khởi đầu cho hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, còn khả năng thị trường Kpop được mở cửa vẫn chưa rõ ràng. Đại diện trong ngành cho rằng cần theo dõi thận trọng các thủ tục hành chính trên thực tế, như cấp phép biểu diễn trực tiếp, cấp thị thực và xin giấy phép từ chính quyền địa phương. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm các sự kiện có thể diễn ra tự do, không bị cơ quan chức năng can thiệp.

Một vấn đề khác chưa được giải quyết là những rào cản chính trị có thể phát sinh. Ngay cả khi nghệ sĩ Hallyu được phép biểu diễn tại Trung Quốc, những người không ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" hoặc ủng hộ độc lập cho Đài Loan hay Hồng Kông vẫn có thể đối mặt với các hạn chế.