Jungkook (BTS) là idol Kpop đầu tiên xuất hiện trong sách thiếu nhi Mỹ

Thành viên nhóm BTS một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ khi lần đầu ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục. Jungkook trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được lựa chọn làm nhân vật trung tâm trong một bộ sách giáo dục dành cho học sinh tiểu học tại Mỹ.

Bộ sách mang tên "Brain Candy Books" chuyên giới thiệu những gương mặt tiêu biểu trong âm nhạc và thể thao tới độc giả nhỏ tuổi. Việc Jungkook xuất hiện bên cạnh các biểu tượng toàn cầu như Taylor Swift, Selena Gomez hay Cristiano Ronaldo càng cho thấy mức độ công nhận rộng rãi của anh trên trường quốc tế.

Sức ảnh hưởng vượt ngoài âm nhạc

Cuốn sách được cho là khắc họa hành trình của Jungkook từ những ngày đầu vô danh theo đuổi âm nhạc cho đến khi vươn lên trở thành ngôi sao toàn cầu. Nội dung không chỉ tập trung vào các thành tựu âm nhạc mà còn đề cập đến triết lý sống và quá trình phát triển cá nhân của nam ca sĩ.

Jungkook trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên xuất hiện trong bộ sách Brain Candy Books Ảnh: Kbizoom

Đáng chú ý, Jungkook còn được giới thiệu là "một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại" theo đánh giá của Rolling Stone. Anh được ca ngợi nhờ khả năng cảm âm hoàn hảo cùng phong cách biểu diễn đa dạng.

Jungkook được gọi là "gương mặt của BTS" nhờ ngoại hình điển trai, giọng ca nổi bật và phong cách biểu diễn cuốn hút Ảnh: Hybe

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, Jungkook còn liên tục thiết lập những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Anh là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có 7 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, qua đó củng cố vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Bên cạnh đó, màn trình diễn ca khúc Dreamers tại FIFA World Cup 2022 cũng góp phần quan trọng trong việc đưa tên tuổi của nam idol 9X đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Nhờ khả năng tạo "bão" truyền thông và giúp doanh số tăng vọt, Jungkook hiện là đại sứ cho nhiều nhãn hàng cao cấp như Calvin Klein (mảng thời trang denim và đồ lót), Chanel (mảng làm đẹp và nước hoa) và thương hiệu đồng hồ xa xỉ Hublot Ảnh: Hublot

Ngoài âm nhạc, Jungkook còn được biết đến với danh xưng "ông hoàng sold out" khi những sản phẩm anh sử dụng thường nhanh chóng bán hết sạch trên thị trường. Sức ảnh hưởng của nam ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội cũng liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục, giúp anh được xem là một trong những ngôi sao toàn cầu nổi bật nhất hiện nay.

Việc Jungkook xuất hiện trong sách giáo dục dành cho học sinh tiểu học tại Mỹ không chỉ là dấu mốc cá nhân đáng chú ý, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Kpop trên trường quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi giải trí để chạm tới những lĩnh vực khác.