Trung Quốc sẽ cấp 'căn cước' riêng cho robot hình người

Với tên gọi "Nền tảng Dịch vụ Quản lý Vòng đời Toàn diện Robo t hình người", chương trình này do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tu ệ thể hiện (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phụ trách triển khai.

Mỗi mã định danh sẽ được cấu trúc thành bốn phần: mã quốc gia gồm hai chữ số giúp theo dõi các giao dịch xuyên biên giới; mã nhà sản xuất gồm bốn chữ số ghi lại thông tin về công ty sản xuất; mã hiệu sản phẩm gồm sáu chữ số để xác định loại robot; cùng với mã số sê-ri 17 chữ số để phân biệt từng đơn vị riêng lẻ. Mục tiêu của hệ thống này là theo dõi robot hình người từ khâu sản xuất cho đến khi tái chế.

Trung Quốc dẫn đầu về sản lượng robot được xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025 ẢNH: REUTERS

Lý do Trung Quốc muốn mọi robot hình người đều có ID riêng

Chương trình cũng bao gồm hướng dẫn cho tất cả các bên tham gia trong chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, người bán, người dùng cuối cho đến các cơ sở tái chế. Hệ thống mới sẽ thúc đẩy việc triển khai robot hình người một cách có quy định, trong đó các công ty sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Theo nghiên cứu của IDC vào tháng 1.2026, thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng 508% trong năm 2025, với khoảng 18.000 robot được xuất xưởng trên toàn thế giới, trong đó các nhà cung cấp Trung Quốc dẫn đầu. Hiện tại, Trung Quốc có hơn 100 nhà sản xuất robot hình người và đã cấp mã định danh kỹ thuật số cho hơn 28.000 robot thuộc 200 mẫu mã khác nhau trước khi chương trình này được công bố rộng rãi.