Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc sẽ cấp 'căn cước' riêng cho robot hình người

Kiến Văn
Kiến Văn
01/06/2026 07:28 GMT+7

Trung Quốc vừa khởi động một chương trình quốc gia nhằm cấp mã định danh kỹ thuật số cho mỗi robot hình người sản xuất trong nước.

Với tên gọi "Nền tảng Dịch vụ Quản lý Vòng đời Toàn diện Robot hình người", chương trình này do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ thể hiện (HEIS), trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phụ trách triển khai.

Mỗi mã định danh sẽ được cấu trúc thành bốn phần: mã quốc gia gồm hai chữ số giúp theo dõi các giao dịch xuyên biên giới; mã nhà sản xuất gồm bốn chữ số ghi lại thông tin về công ty sản xuất; mã hiệu sản phẩm gồm sáu chữ số để xác định loại robot; cùng với mã số sê-ri 17 chữ số để phân biệt từng đơn vị riêng lẻ. Mục tiêu của hệ thống này là theo dõi robot hình người từ khâu sản xuất cho đến khi tái chế.

Trung Quốc sẽ cấp 'căn cước' riêng cho robot hình người - Ảnh 1.

Trung Quốc dẫn đầu về sản lượng robot được xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025

ẢNH: REUTERS

Lý do Trung Quốc muốn mọi robot hình người đều có ID riêng

Chương trình cũng bao gồm hướng dẫn cho tất cả các bên tham gia trong chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, người bán, người dùng cuối cho đến các cơ sở tái chế. Hệ thống mới sẽ thúc đẩy việc triển khai robot hình người một cách có quy định, trong đó các công ty sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Theo nghiên cứu của IDC vào tháng 1.2026, thị trường robot hình người toàn cầu đã tăng trưởng 508% trong năm 2025, với khoảng 18.000 robot được xuất xưởng trên toàn thế giới, trong đó các nhà cung cấp Trung Quốc dẫn đầu. Hiện tại, Trung Quốc có hơn 100 nhà sản xuất robot hình người và đã cấp mã định danh kỹ thuật số cho hơn 28.000 robot thuộc 200 mẫu mã khác nhau trước khi chương trình này được công bố rộng rãi.

Phó giám đốc Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI) Yu Xiuming cho biết hệ thống này được thiết kế để giải quyết các vấn đề cốt lõi về an toàn, giám sát và quản trị. Ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn so với khung pháp lý hiện có và hệ thống nhận dạng này không chỉ là một động thái giám sát mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, tạo ra tiêu chuẩn hóa cần thiết trước khi mở rộng quy mô toàn cầu.

Tin liên quan

Trung Quốc muốn thống trị robot hình người toàn cầu

Trung Quốc muốn thống trị robot hình người toàn cầu

Các nhà sản xuất robot hình người tại Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

robot hình người trung quốc mã định danh trí tuệ nhân tạo hệ thống nhận dạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận