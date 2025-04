Trung Quốc sẽ dùng đất mặt trăng để in gạch xây căn cứ tại đây

Ảnh chụp màn hình mô phỏng sứ mệnh rô bốt của Trung Quốc ở cực nam mặt trăng ảnh: CMSA

Tàu vũ trụ Thường Nga 8 có lịch trình đến mặt trăng năm 2028. Đây là sứ mệnh đặt nền móng cho Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế của Trung Quốc (ILRS) và có thể đánh dấu bước đột phá lớn trong viễn cảnh thám hiểm và đồn trú của nước này tại đây, theo Space.com hôm nay 11.4.

Do việc gửi bất kỳ thứ gì đến mặt trăng đều vô cùng đắt đỏ, khả năng sử dụng vật liệu hiện có trên bề mặt chị Hằng hứa hẹn cắt giảm mạnh chi phí và mở rộng mọi tiềm năng. Đó là lý do tàu Thường Nga 8 sẽ tìm cách thay đổi cuộc chơi trên đường đua thám hiểm mặt trăng với công nghệ in 3D.

"Giờ đây chúng tôi đã phát triển thiết bị đầu tiên trên thế giới làm gạch từ đất mặt trăng. Hệ thống này khai thác ánh sáng, thu thập điện mặt trời và truyền đến mặt trăng nhờ vào kỹ thuật quang sợi", theo ông Wu Weiren, trưởng thiết kế Chương trình Thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc.

"Bằng việc hội tụ ánh sáng mặt trời, chúng tôi có thể đạt được nhiệt độ từ 1.400 đến 1.500 độ C, đủ để làm nóng chảy đất mặt trăng. Kế đến thiết bị của chúng tôi sử dụng công nghệ in 3D để tạo hình vật liệu nóng chảy thành gạch với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi tận dụng tài nguyên sẵn có trên mặt trăng, không cần phải vận chuyển nước và những vật liệu khác từ trái đất", ông Wu giải thích.

Cuộc thử nghiệm nếu thành công sẽ làm cơ sở cho phép Trung Quốc lên kế hoạch và triển khai nhiều công trình xây dựng đầy tham vọng trên mặt trăng.