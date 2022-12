Trung Quốc sẽ hạ cấp ứng phó với Covid-19, đổi tên bệnh

Việc hạ cấp này có nghĩa là Trung Quốc sẽ không còn yêu cầu người nhập cảnh vào nước này phải thực hiện cách ly bắt buộc, cũng như không còn cách ly các ca dương tính Covid-19 hay phân loại các khu vực dựa trên đánh giá nguy cơ lây nhiễm, theo Global Times.

Theo thông báo mới, Trung Quốc sẽ từng bước nối lại hoạt động vận tải hành khách xuất nhập cảnh qua các cảng đường thủy, đường bộ, cũng như du lịch nước ngoài một cách có trật tự dựa trên tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng hỗ trợ của các ngành. Song NHC cũng khuyến nghị khách quốc tế đến Trung Quốc nên thực hiện xét nghiệm axit nucleic 48 giờ trước khi khởi hành.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sự lây lan của Covid-19 cũng như sự phát triển của vi rút ở nước ngoài, bao gồm những thay đổi về khả năng lây truyền, độc lực và khả năng tránh né hệ thống miễn dịch của vi rút. NHC cho biết các biện pháp thích hợp cũng sẽ được áp dụng để hạn chế hoạt động tụ tập và việc di chuyển để làn sóng lây nhiễm khi đạt đỉnh sẽ không làm hệ thống y tế bị quá tải.





Tên của Covid-19 cũng được thay đổi cùng với các biện pháp này. Tại Trung Quốc, căn bệnh đã được gọi là "bệnh viêm phổi do vi rút corona chủng mới" từ khi dịch bệnh mới bùng phát, chủ yếu là do hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng viêm phổi. Với việc biến thể Omicron trở thành chủng chiếm ưu thế, khả năng gây bệnh đã giảm và chỉ một số ca nhiễm có triệu chứng viêm phổi, theo NHC. Do đó, việc đổi tên Covid-19 thành "bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới" sẽ phù hợp hơn với các đặc điểm của dịch bệnh hiện tại.

Covid-19 được Trung Quốc xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm loại B - nhóm bao gồm cả HIV, viêm gan siêu vi và cúm gia cầm H7N9 - vào ngày 20.1.2020, một ngày sau khi Trung Quốc xác định Covid-19 có thể lây nhiễm giữa người với người. Tuy nhiên, thông báo mới của NHC lưu ý rằng Covid-19 giờ nên được quản lý như một bệnh loại A, ngang hàng với bệnh dịch hạch và bệnh tả.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cũng cho rằng việc hạ cấp ứng phó không có nghĩa là bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát Covid-19. Thay vào đó, quyết định này đồng nghĩa với việc công tác quản lý Covid-19 sẽ được trao lại cho hệ thống y tế. Global Times dẫn lời một chuyên gia dịch tễ cho biết các biện pháp như phong tỏa quy mô lớn và hạn chế di chuyển do chính quyền địa phương áp đặt sẽ không còn nữa.