Trung Quốc tăng gom hàng tết, xuất khẩu tôm Việt Nam cao kỷ lục

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đây là lần đầu tiên xuất khẩu tôm vào 1 thị trường vượt con số 1 tỉ USD. Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ đạt 731 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường gom hàng tết. Đáng chú ý, người tiêu dùng nước này còn sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm tôm chất lượng cao. Bằng chứng là trong 10 tháng năm 2025, sản lượng tôm nhập khẩu chỉ tăng có 10% nhưng kim ngạch tăng tới 10%, tương đương đến 4,3 tỉ USD.

Trung Quốc tăng gom hàng tết, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường tỉ dân lập kỷ lục 1,2 tỉ USD ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở thị trường này, những "người khổng lồ" như Ecuador hay Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhờ lợi thế giá rẻ thì nguồn cung tôm Việt Nam đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến ngày 15.11, kim ngạch đạt khoảng 1,2 tỉ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính riêng thị trường Trung Quốc đại lục, mức tăng đến 66%.

Tôm hùm là mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 712 triệu USD, tăng tới 135% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức tăng hiếm có đối với một mặt hàng thủy sản đơn lẻ.

Bên cạnh đó, tôm sú đứng thứ 2, đây là phân khúc tôm cao cấp, thường phục vụ kênh nhà hàng khách sạn dịch vụ ăn uống và các phân khúc tiêu dùng đòi hỏi chất lượng, kích cỡ đồng đều. Người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng chi cho sản phẩm cao cấp hơn, chế biến tiện lợi hơn. Điều này mở ra dư địa cho các dòng sản phẩm tôm sú chất lượng cao, tôm chế biến sâu, tôm đóng gói mang thương hiệu Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) là thị trường số 1 của tôm sú Việt Nam.

VASEP khuyến cáo, để tận dụng tốt cơ hội tại thị trường Trung Quốc doanh nghiệp nên ưu tiên đẩy mạnh các sản phẩm tôm sú đông lạnh chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng cần chú ý cập nhật thường xuyên quy định, tiêu chuẩn mới; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ vùng nuôi, nhà máy chế biến đầy đủ để đảm bảo thông quan thuận lợi, giảm rủi ro phát sinh chi phí và chậm trễ đơn hàng.